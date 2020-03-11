飛行航班驟減 空運貨物運價大幅攀高

據《南華早報》引述業內人士表示，在亞洲眾多客運航班停飛之後，隨著中國復工，托運人開始爭先恐後預訂貨運飛機上的有限位置，造成航空貨運價格飛漲。

通常全球空運的貨品，有一半左右是由客機的貨倉運送，而非專門的貨機。但是為應對武漢肺炎 (COVID-19) 升溫，客運航班大幅削減，連帶使得市場更為依賴貨機。

貨運代理公司 Agility Logistics 在網站上指出，由於客運航班減少，中國 2 月份的航空貨運量比去年下降了 39%。

總部位於以色列的 Unicargo 執行長 Refael Elbaz 表示，航班大減衝擊希望將貨品運出中國的托運人，貨運價格上漲了至少 3 倍，原因是飛行的航班不足。

Freight Investor Services 在週一 (9 日) 給客戶的更新報告中表示，中美航線的貨運價格已達到「異常高點」，過去 1 週，亞洲內的運價上漲了 22%，TAC Index 的數據顯示，過去兩週以來，中美貨運價格翻了 3 倍，至每公斤 3.50 美元以上。

價格上漲將有利於貨運運輸業，並有助於依靠貨機的亞洲航空公司，如國泰航空、大韓航空和日本全日空，稍微抵消由於停止其許多客機，而造成的巨額收入損失。

物流運營業者 Chris Mu 表示，自農曆新年以來，貨運價格幾乎依小時成長，目前已經漲了 3 倍。

他指出，在可選擇方案減少的情況下，業者要想盡一切手段，將貨物由英國運往荷蘭，再從比利時飛往中國江西的南昌，然後設法運到上海。Mu 說，對航空公司來說，這幫助他們賺錢，但對承包業務的中間人而言，卻必須一直拜訪客戶，通知他們運費又漲了。

在中國大陸，由於工廠恢復生產，最近幾週貨機的數量已經有所增加。中國航空監管機構表示，預計本週貨機的飛行次數將從 2 月 17 日開始的一週的 788 架次，增加到 870 架次。