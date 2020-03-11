IDC：2019年全球可穿戴式設備市場成長89%

根據市場研究機構 IDC 最新發布的報告，2019 年第四季全球可穿戴式設備市場年增率成長 82.3%，達到 1.189 億台的新高。2019 全年可穿戴式設備的出貨量達到 3.365 億台，較 2018 年的 1.78 億台，年增率成長了 89.0%。

成長主要受惠於可穿戴式耳機的激增，占整體市場市占率的 55.3%。在 2019 年第四季，智慧手錶和智慧手環也出現成長，年增率分別成長 15.3% 和 17.7%；腕戴式設備市佔率佔整體市場的 43.8%，市佔低於上一季的 68.6%，但年增 16.3%。

IDC 可穿戴團隊研究總監 Ramon T. Llamas 表示：「2019 年標誌著全球可穿戴式設備市場邁出了重要的一步。由於新產品的推出以及更多智慧型手機商捨去了傳統耳機的使用，可穿戴耳機成為熱門話題，並促使用戶購買了穿戴式耳機產品。智慧手錶和智慧手環也表現亮眼，年銷量創新高。」

IDC 行動設備追踪器研究經理 Jitesh Ubrani 表示：「隨著蘋果和三星等公司佔領了更大的市占率，可穿戴式設備市場也更加重要。儘管這些巨頭對其餘市場帶來了壓力，但較小的品牌之間仍然存在大量創新和產品差異化，市場長尾將在可預見的未來繼續存在。」

蘋果穿戴式設備出貨量排名第一 (圖片：businesswire)

蘋果憑藉該公司更新的 AirPods、AirPods Pro 和 Apple Watch 以及多個價位的 Beats 產品，在 2019 年第四季以 4340 萬台的出貨量領先市場。

小米排名第二，出貨量為 1280 萬台，其中 73.3% (940 萬) 為智慧手環。不過相較 2018 年第四季，智慧手環在小米整體可穿戴產品組合中所佔的比例有所下降。

三星憑藉強大的產品組合以及旗下的多個品牌 (​​包括 JBL 和 Infinity) 位居第三名。表現出色的產品包含 Galaxy Active 和 Active 2 智慧手錶，將受眾從多功能設備用戶擴展到健康和健身愛好者。

華為的可穿戴設備出貨量成長了 63.4%，儘管仍面臨來自美國的政治壓力。智慧手環佔比最大，成長最快的則是幾隻兒童手錶和 HUAWEI Watch GT2。

Fitbit 則位居第五名，在連續兩年銷量下降之後，出貨量首次出現反彈。該公司仍然依靠健身追踪設備為主要成長動能，不過該公司的智慧手錶仍然創下了 600 萬台的新記錄。