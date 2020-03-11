三大郵輪股市值驟減 謝金河：郵輪慘業三年內難翻身

在這次武漢肺炎 (COVID-19) 疫情中，衝擊最大的產業恐怕非郵輪莫屬，財信傳媒董事長謝金河指出，美國三大郵輪股災情慘重，市值蒸發三分之二，郵輪變慘業，大家都料想不到，營運恐怕三年內難以翻身。

謝金河在臉書發文表示，金融海嘯以來，郵輪旅遊興盛，尤其是中高齡退休人士，搭豪華郵輪玩遍世界，且住在豪華客艙，不必每天打包行李，對行動不便的老人家是最方便又舒服的旅行方式，但好不容易建立起來的市場商機，這次全被武漢肺炎疫情顚覆了。

謝金河指出，這次日本防疫最大破口就屬上月停泊在橫濱外海的鑽石公主號，檢疫作為慢半拍，造成 700 個確診病例，也使得日本疫情蔓延，最近又有至尊公主號差點靠不了岸，所幸 9 日在加州奧克蘭港靠泊，相繼兩艘郵輪出事，也重創了全球最大的郵輪公司嘉年華集團 (CCL-US) 的股價。

全球三大郵輪集團都在美國上市，除了嘉年華集團 (Carnival)，還有挪威郵輪 (NCLH-UW)(Norwegian Cruise Line) 及皇家加勒比海 (RCL-US)(Royal Caribean)，三檔郵輪股都是這次美股重災區代表之一。

嘉年華集團股價在疫情發生前漲到 72.7 美元，市值 497.63 億美元，最慘跌至 21.74 美元，在道瓊黑色星期一暴跌 2013 點當天，嘉年華集團重挫約 20%，市值縮水至 148 億美元；另一家挪威郵輪也從 59.78 跌到 19.81 美元，市值剩下 42.33 億美元；皇家加勒比海則從 135.31 跌到剩下 47.36 美元，市值掉到 100.8 億美元。

謝金河表示，三大郵輪股在疫情衝擊下，股價跌掉約三分之二，船公司損失慘重，是本次疫情最大輸家。過去 10 年來，坐豪華郵輪環遊世界是最愜意的人生寫照，如今搭郵輪居然成為高風險的旅遊行為，郵輪變慘業，是大家想像不到的事，預料營運三年之內恐難翻身。