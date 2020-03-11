沙俄搶市 高盛：WTI恐剩29美元 小油商將被迫整併

OPEC 與盟國之間的擴大減產協議破裂後，油價暴跌至 4 年來最低水準，高盛商品研究全球主管 Jeffrey Currie 認為，情況恐怕會變得更糟。

Jeffrey Currie 在週二 (10 日) CNBC 財經節目《半場報告》上表示，「接下來 6 個月可能會很痛苦，我認為會看到一些真正的問題開始發展，因為在週一暴跌前，資產負債表上的壓力就已經存在。」

在週末沙烏地阿拉伯與俄國緊張局勢加劇之後，高盛調降了第二季原油價格目標，現在預期美國 WTI 原油每桶 29 美元，國際基準的 Brent 原油價格每桶 30 美元。先前高盛分別預期為 42.5 美元和 47 美元。

週二因應川普有意救市，原油大漲 8% 以上，將 WTI 原油拉回到 33.82 美元、Brent 原油回彈至 37.13 美元，但幅度仍不及週一創下的 24%、1991 年來最大暴跌。

今年迄今 WTI 原油價格崩跌 49%，在週一暴跌前就已經處於低迷狀態，原因之一來自武漢肺炎疫情爆發，全球旅行交通減少，削弱原油需求。

Currie 認為，低油價將迫使企業進行整併，尤其是規模較小的鑽探公司，而這樣的整併過程有利整體產業。他估計，「將有十多家企業將以某種形式進行整合。」

此評論當日，西方石油 (OXY-US) 經歷週一暴跌 53% 後，週二再跌 14.63%。週二該公司調降季度股息 86％。

由於沙國和俄國大打價格戰且將增加產量，Currie 認為市場要準備未來幾個月迎接油價大幅向每桶 20 美元下行。

沙國阿美石油公司執行長 Amin Nasser 週二表示，沙國計畫 4 月起每日供應量將創記錄 1230 萬桶，遠高於目前 970 萬桶的產量水準。

為回應沙國，俄國能源部長 Alexander Novak 表示，俄國石油公司可能也會增產至每日 30 萬桶。根據路透報導，俄國有能力將產量提高到每日 50 萬桶。

然而，長期而言，Curries 認為市場必須經歷重新平衡。

「減產這一招在經濟學和原理上一開始就沒道理，隨著價格下降至低水準，從現在起 2 年或 3 年後，我們會看到重新平衡過程加速，這將創造更健康的產業。」