白宮擬實施薪資稅減免 彭斯：不確定川普是否已接受檢測

武漢肺炎波及全美 34 州，週一 (9 日) 美國副總統彭斯與其疫情專案小組在白宮召開記者會，總統川普在彭斯發言前，做了簡短的開場白，表示他將實施薪資稅減免或調降薪資稅，來阻止經濟趨緩。

記者會上，彭斯率先向大眾保證，武漢肺炎的感染風險依然非常低，不過他強調民眾若感覺不適，請盡可能待在家中，他補充道：「總統已交待專案小組制定因應的財政措施，以確保民眾不會失去工作，或流失薪資」」

川普表示，明日將會再召開另一場記者會，以討論更多有關薪資稅減免等相關經濟方針。在宣布完這一消息後，川普隨即退場，記者們大聲詢問他是否已接受過武漢肺炎的檢測。川普沒有回應便離去。

週一共和黨眾議員柯林斯 (Doug Collins) 和羅里達州眾議院議員蓋茲 (Matt Gaetz) 因與確診人員接觸，雙雙宣布進行自我隔離，儘管並無發病徵狀。而據消息透露，川普曾近距離接觸兩位國會議員。

彭斯同時表示，他並不確定總統是否接受檢測，但會確保從白宮醫療部那得到答覆，同時彭斯回應記者的問題，聲稱他本人尚未接受病毒檢測。

美國疾病管制暨預防中心 (CDC) 主任 Robert Redfield 表示，美國確診病例的確日益增加，目前疫情已擴散至 35 州，而哥倫比亞特區有 500 例確診病例，在加州、西雅圖和紐約州有幾起社區傳播，CDC 正在密切追蹤。不過他再次重申美民眾染疫的風險相當低。

目前為止，美國已通報了 23 例武漢肺炎死亡病例，確診人數多達 600 多例。衛生部長 Alex Azar 表示，政府正在開發一種系統，以準確計算迄今接受測試的美國人總數。

他表示目前美國政府無法確認美國總體檢測人數，因為部分測試是由聯邦政府進行的，而其他檢驗則是由地方醫院和私人診所進行。

FDA 專員 Stephen Hahn 表示，美國公共衛生實驗室目前擁有足夠的試劑盒來測試 7.5 萬人。

全球股市週一受到油價暴跌而迎來黑色星期一，歐股全陷入熊市，美股慘跌 7% 觸發首波「融斷機制」，經濟部長梅努欽 (Steve Mnuchin) 表示，川普總統及其經濟團隊將會使用一切工具來遏制武漢肺炎和油價驟跌對經濟的影響。

可能的財政措施包括擴大為帶薪病假注資，以及為受重創的美國能源生產商提供援助。梅努欽同時保證美國經濟的穩健，保證不會步向衰退。

彭斯同時邀請了美國最大的健保公司高管們，來討論武漢肺炎的應對措施和健康保線計畫，，並且 CDC 建立了 coronavirus.gov 作為疫情最新資訊網站。