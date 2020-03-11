美元大反彈 人行藉勢調貶中間價逾200基點

美國時間週二 (10 日)，由於美股強彈、美債殖利率飆漲下，美元指數創下逾三年來最大升值幅度。而在美元轉升、金融市場暫時回穩之際，人民幣則出現回貶，週三 (11 日) 凌晨離岸人民幣收報 1 美元兌 6.9638 人民幣，貶值 109 基點。

而美元強升，中國人行意圖藉此加重人民幣貶勢，以抵消上周人民幣強勢的升值走勢，今日人民幣中間價報 1 美元兌 6.9612 人民幣，調貶 223 基點。

由於中國人行 (PBoC) 阻升意圖明顯與今日早盤美股期貨回跌相互影響下，人民幣早盤維持在平盤附近震盪，截至上午 09:50 止，離岸人民幣暫報 1 美元兌 6.9647 人民幣，小貶 9 基點，貶幅 0.01%。

資料來源: 東方財富網, 離岸人民幣日線走勢

在岸人民幣方面則暫報 1 美元兌 6.9624 人民幣，貶值 66 基點，貶幅 0.09%。

資料來源: 東方財富網, 在岸人民幣日線走勢

匯市交易員指出，因各國政府紛紛採取刺激政策以對抗肺炎疫情帶來的衝擊，帶動美元指數上漲 1.7%，創逾三年來最大升幅。

而美國公債殖利率大幅波動，意味著投資人對於未來風險的看法無法明確判斷，市場已停下腳步，開始對風險重新消化、定價，因此金融市場在週二出現反彈，並不意味底部已到。

分析師指出美國 10 年期公債殖利率在近期創新低後，使得中美利差保持在歷史新高附近，而利差擴大使得人民幣資產避險價值浮現。

此外，市場預期聯準會為對抗疫情的需要，未來仍有機會再降息，甚至不排除在下周召開的 FOMC 會議將再度調降利率，或是推出更寬鬆的貨幣政策，而這並不利於美元走勢。

