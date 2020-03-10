〈每日外資外匯觀點〉市場動盪降息機率愈高 美銀：透過套利做空美元

周一國際油價暴跌、武漢肺炎中國境外疫情升高、美債殖利率慘跌、美股道瓊指數崩跌 2000 多點，驅使美元指數一度跌到 94.63 創下一年半來新低，全球金融市場震盪劇烈，避險資金更加流向黃金、日圓、瑞郎等資產尋求避風港。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

法國巴黎銀行資產管理匯市亞洲市場主管 Shafali Sachdev 表示，目前金融市場的走勢瘋狂，雖然市場賣壓是可預期的，但跌勢之猛卻讓人意外。倘若股市的拋售潮持續，融資性貨幣的收益將進一步提高。“

摩根大通跨資產基本面策略主管 John Normand 認為，目前疫情升高下，市場主要受到三大干擾，分別是美股崩跌、中國可能面臨境外輸入第二波疫情危機，以及石油輸出國組織 (OPEC) 發起的價格戰，使得新興經濟體和商品貨幣面臨挑戰。

Normand 指出，油價崩跌將使得各主要央行趨向於零利率政策，預期下半年將史無前例地全部降息至零；並預期美元兌新興市場貨幣的表現最好，其次是日圓兌美元。

周一美元指數遭市場瘋狂拋售，大跌 142 點，最低觸及 94.72 水平，在全球疫情升高下，引發市場恐慌，加劇交易員對各國央行降息的押注。

美國銀行 (BofA) 分析師表示，今年全球經濟可能面臨衰退風險，年度經濟成長率可能降至 2009 年以來新低，但長期來看，疫情對供應鏈的影響尚未成為全球化倒退的風險。預期美國利率將比疫情爆發前調降 100 個基點，在金融災難過去後，尋求安全殖利率的需求將升高，建議投資者未來一兩個月內透過套利交易來做空美元。

目前從 CME 的 FedWatche 工具顯示，交易員對聯準會在 3 月決議降息 75 個基點的押注已經升至 84%，押注 50 個基點的降息高達 100%，若 FOMC 決議前，市場恐慌仍升高，恐將引發美元進一步下跌。。

周二美債殖利率、油價和標普 500 指數期貨在大跌後反彈。目前流動性惡化也對債市大幅波動起到了推波助瀾的作用，SMBC 日興證券的利率策略師 Souichi Takeyama 指出，債市正從周一的過度買盤中平復，推動與債券價格反向連動的殖利率大幅走高。