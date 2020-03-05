IHS Markit：肺炎疫情影響 石油需求將出現史上最大季度降幅

隨著武漢肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延，不少學校和企業關閉，多家航空公司取消全球航班，產業諮詢機構 IHS Markit 預期，今年第一季的石油需求將遭受有史以來的最大降幅，較 2008 年全球金融危機期間還要嚴重。

報告中指出，需求減少的大部分原因來自中國，武漢肺炎疫情導致該地區上個月經濟活動「前所未有的停滯」，疫情也在全球其他地區迅速蔓延。IHS Markit 預計第一季全球需求與 2019 年相比每日將減少 380 萬桶。2019 年前三個月的需求為每日 9,980 萬桶。

IHS Markit 副總裁兼石油市場主管 Jim Burkhard 表示：「這是一個突如其來的對需求的衝擊，如此程度的下跌的幅度前所未有。」IHS Markit 所預估的每日原油需求量預估較疫情爆發前減少了 450 萬桶。

原油需求受到衝擊，也使得 OPEC 及其盟友國所面臨更大的挑戰。OPEC 即將在維也納召開重要會議，商討新一輪的減產方案以及如何提振原油價格。沙烏地阿拉伯提議將每日產量再度下調 150 萬桶，而俄羅斯則建議維持目前的減產規模到 6 月底。

對於武漢肺炎疫情的擔憂已經將石油推入熊市，全球基準布蘭特原油期貨交易價格為每桶 52.65 美元，較 1 月初的近期峰值下跌逾 23%。美國原油交易價格為 48.22 美元，較近期高點低下跌 24%。