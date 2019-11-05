原油需求疲軟+頁岩油搶市！OPEC預期市佔率5年內大幅萎縮

石油輸出國家組織 (OPEC) 週二 (5 日) 發布年度世界原油展望 (WOO) 報告，受制於市場環境和全球經濟增長的壓力，OPEC 下調中長期的全球原油需求增長預期，同時預計該組織供應量將在五年逐步下滑。

OPEC 於報告中表示，由於過去 12 個月的經濟表現再次對能源市場構成挑戰，因此下調全球原油需求增長展望，2024 年，原油需求將進一步下滑至每日 1.048 億桶，2040 年則降至每日 1.106 億桶。

OPEC 同時預計，隨著美國頁岩油與其他原油產出國產量擴大，來自 OPEC 的石油供應將在未來五年內逐步削減，2024 年日產量將進一步降至 3280 萬桶，低於 2019 年的 3500 萬桶。

非 OPEC 國家，尤其以美國為主之原油產能估計在未來 5 年大增 圖片：Bloomberg

近年來，OPEC 供應量逐漸減少，部分原因在於與盟國 OPEC+ 達成共識，將減產協議延長至 2020 年 3 月，以支撐市場價格。

不過，OPEC 預計，未來五年內原油需求將持續以「相對健康的速度」增長，並預期將較 2018 年增加 610 萬桶，以中期來看，需求增長主要由非 OECD 國家推動。

從長期來看，OPEC 預計全球原油需求每日將增加約 1200 萬桶，自 2018 年的 9870 萬桶，2040 年提升至 1.106 億桶，並稱印度將成為原油需求增長最快的國家，幾乎涵蓋未來 20 年的額外需求。

國際能源總署 (IEA) 石油產業主管 Neil Atkinson 表示，預計在接下來幾個月，除了美國外，非 OPEC 國家供應量將有所增長，尤其是巴西和挪威。

Neil Atkinson 進一步表示，當前經濟環境導致原油需求增長放緩，但估計明年初仍可望看到營收出現顯著回溫。

(本文不開放合作媒體轉載)