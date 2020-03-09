油價崩跌 分析師：原油已經是比武漢肺炎更嚴重的問題

據報導，石油輸出國組織 (OPEC) 及盟國未能就減產達成協議，引發市場憂心，週一上午油價一度下挫 30%，創下波灣戰爭以來最高跌幅。有分析師警告，如今油價已經成為比武漢肺炎疫情更嚴重的問題，將對整體經濟帶來影響。

Vital Knowledge 創辦人 Adam Crisafulli 表示：「與武漢肺炎疫情相比，原油市場已經成為更大的問題。如果布蘭特原油持續下墜，標普 500 指數幾乎不可能反彈。」Crisafulli 也指出，石油對美國經濟「至關重要」，該產業有許多的僱傭員工，高槓桿率的石油和天然氣公司更是固定收益市場的關鍵。

自從疫情爆發引發對原油需求放緩的擔憂以來，油價持續受到抑制。美國西德州原油 (WTI) 今年已下跌 32%，而國際基準布蘭特原油則下跌 31%。

先前，華爾街分析師預期 OPEC 將加大減產力度，以提振油價。然而，上週減產協議談判破局，俄羅斯拒絕同意每日減少 150 萬桶產量的。這意味著，在 4 月 1 日當前協議到期時，每個國家都可以自由控制自己的原油產量。

大摩預測第二季布蘭特原油價格將跌至每桶 35 美元，WTI 的交易價格將低至每桶 30 美元，大幅低於先前預期。該公司先前預測布蘭特原油價格為 57.50 美元，WTI 原油價格為 52.50 美元。

也有專家認為，油價將會更低。埃克森美孚前任中東高級顧問、美國戰略公司 Dragoman Ventures 執行長 Ali Khedery 表示：「在 2020 年，油價將跌到 20 美元。」