美國經濟該怎麼躲疫情衝擊？學者：可考慮直升機撒錢

白宮正準備與華爾街高層會面，討論保護經濟免受 COVID-19(俗稱武漢肺炎) 疫情衝擊的可行措施，部分經濟學家主張，「直升機撒錢」可能是最直接有效的方式。

凱投宏觀 (Capital Economics) 首席美國經濟學家 Paul Ashworth 表示，要增加消費者支出和促進增長，現金贈與是一種值得考慮的方式。

美國智庫 Economic Policy Institute 研究部主任 Josh Bivens 同樣建議，直接發財給個人，最能刺激支出。

為什麼發錢可能會有效？原因在於，疫情所引起的長期低迷，比起金融泡沫的危害來得更為根本，它將帶來消費者支出的急劇下降，這約占美國經濟活動的 3 分之 2。

現在為了公共衛生因素，美國有愈來愈多人接受建議而自我隔離，許多原定行程取消，這也拖累了經濟。隨著武漢肺炎病例的上升，這種狀況對經濟的影響可能迅速升級。

Bivens 指出，疫情對經濟的影響已經可以慢慢感受到，儘管這些減速還未在經濟數據中顯現，但卻可能持續數週到數月之久。

Ashworth 認為，要緩衝經濟的不利，需要一些能在短期內增加人們收入的方法，減稅或是針對性的行業補助，效果恐怕並不理想。

歐巴馬時期的經濟顧問 Jason Furman 呼籲，政府向每個人寄出 1000 美元，每名小孩再寄 500 美元。對於那些最不可能獲得帶薪病假的工人來說，現金支付也可以代替他們的收入—零售、飯店和運輸工人，由於工作性質，其中許多人患病的風險也更高，其工作也難以用遠距方式替代。

一些受疫情衝擊的國家及地區，也已展開類似的發放現金行動，以減輕經濟打擊。中國正在加快支付失業救濟金，法國、日本和韓國正在增加對工人留在家中照顧兒童的補貼，法國正在向被迫自我隔離的人提供金錢。香港的做為最為積極，他們向每名成人發放相當於 1280 美元的現金。

對美國來說，直接發錢給個人並非沒有先例可循。小布希 (George W. Bush) 政府曾在 2001 年，向約 3 分之 2 的美國家庭發放 300-600 美元退稅支票，這也幫助了在網路泡沫後的經濟重建。

不過，對於更信任由上而下的「涓滴經濟學」的川普政府來說，直接發錢給個人不像他們的作風，實施的可能性也就更低了。