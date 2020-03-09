市場情緒急轉直下 美股將以史上最快速度跌入熊市？

據《彭博》報導，就市場情緒的轉變來看，似乎沒有那個時期可以與當今的美國股市相提並論。隨著轉折一再出現，美股最長的牛市眼見已愈來愈接近尾聲。

僅僅 3 週之前，投資人還在恐懼錯失的情緒中，想著要不要加倍押注，但隨著史上最快的修正來到，許多人忙著停損，除非市場拋售的動作趨緩，否則就有可能以史上最快的方式跌入熊市。

如果真的這一天來臨，起自 11 年前的牛市宣布結束，這個牛市由高點崩落的走法，將令人印象深刻。要知道，即使是 1987 年的崩盤，道瓊指數一天下跌 22.6%，距那波市場的高點也有幾個月之久。

市場情緒已由極度興奮轉為悲觀

Washington Crossing 投資組合經理 Kevin Caron 表示，現在市場由極度興奮轉為悲觀，投資人需要快速調整。

標普 500 期貨在美國時間週日 (8 日) 暴跌之後，一口氣將市場面對 20% 熊市的距離，拉近到不到 4%，還有可能逼得更近。這波期貨跌勢甚至觸及 5% 的跌停水準，觸發熔斷，因此，當交易時間到來時，可能人們也難以預期市場會跌到何種程度。

過去由高點跌入熊市的時間比較 (圖表取自彭博)

如果在 4 月 1 日之前，完成 20% 的下跌，那這將是美股史上以最快速度，從紀錄高點跌入熊市。在 1929 年大蕭條時期，牛市的終結用了 42 天。

CTA 是拋售的動力？

無論是程式交易或是主動基金經理人，似乎都已鎖定「賣出」按鈕，據全國主動投資經理人協會的一項調查顯示，投資者的股票曝險出現 2014 年以來最大的下跌。

JPMorgan 策略師 Nikolaos Panigirtzoglou 等人指出，CTA(Commodity Trading Advisor Strategy, 商品交易顧問策略) 交易可能是引發 2 月底股票拋售的核心。他們認為，這一策略已經由 2 月中時的相當看多，到 2 月底已經快速轉為相當看空了。

基金經理人快速賣股 (圖表取自彭博)

JPMorgan 在報告中指出，這造成了「負向動能」，機構不但快速平倉部位，還布局看空，傳播負向情緒。Panigirtzoglou 估計，在 2 月最後一週，CTA 賣出股票近 4000 億美元。如果標普再跌 4%，還會引發 1200 億美元的額外拋售。

德意志銀行 (Deutsche Bank AG) 分析了基金的持股，認為他們已經由「極度增持 (extremely overweight)」，轉為「持有非常不足 (very underweight)」。若與過去 10 年的平均相較，幾週之前的部位是 95 百分位數，到 3 月 5 日時，已經減到 5 百分位數。

隨著市場損失激增，看空者正繼續增加押注。根據 IHS Markit 的數據，SPDR S＆P 500 ETF Trust 的賣空股票數量，上升至其發行總量的 7%。年初時約為 1%，為 2018 年以來最低。

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