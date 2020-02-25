〈美股盤後〉暗黑星期一掀腥風血雨 道瓊狂瀉千點費半崩近5%

〈美股盤後〉暗黑星期一掀腥風血雨 道瓊狂瀉千點 費半崩近5% (圖片：AFP)Tag道瓊標普那指費半武漢肺炎新冠病毒科技美股盤後降息<pfacebook commentFONT SIZEICON PRINT相關個股台積電TWS:2330:STOCK中華電TWS:2412:STOCK日月光投控TWS:3711:STOCK蘋果USS:AAPL:STOCK臉書USS:FB:STOCKGoogleUSS:GOOGL:STOCK亞馬遜USS:AMZN:STOCK微軟USS:MSFT:STOCK聯合健康USS:UNH:STOCK美國運通USS:AXP:STOCKVisaUSS:V:STOCK思科USS:CSCO:STOCK艾克森美孚USS:XOM:STOCKAMDUSS:AMD:STOCKNvidiaUSS:NVDA:STOCK美光USS:MU:STOCK英特爾USS:INTC:STOCK艾司摩爾USS:ASML:STOCK奎爾通訊USS:QCOM:STOCK賽靈思USS:XLNX:STOCK台積電USS:TSM:STOCK日月光USS:ASX:STOCK聯電USS:UMC:STOCK中華電信USS:CHT:STOCKAlpha Pro Tech Ltd.USS:APT:STOCK吉利德科學公司USS:GILD:STOCKZoom Video Communications Inc. Class AUSS:ZM:STOCKBerkshire Hathaway Inc. Class AUSS:BRKa:STOCK延伸閱讀不寒而慄！中國境外疫情惡化 道瓊期貨暴跌逾700點殖利率曲線倒掛加深 前Fed最鴿官員：應立即降息2碼！