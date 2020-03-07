世衛：今年夏天想結束武漢肺炎是錯誤幻想

世界衛生組織 (WHO) 官員週五 (6 日) 表示，沒有證據顯示新冠病毒會在夏季像流感一樣自行消失，目前全球所有國家應該要全力對抗疫情升溫。

武漢肺炎 (COVID-19) 橫掃全球，累計破 10 萬確診，至少造成 3,383 人死亡，

美國川普在內等部分華爾街人士皆抱持觀點，新冠病毒是像流感一樣的季節性疾病，溫暖的氣候將讓病毒自然消失。

川普上月表示：「理論上，在天氣暖和一些時，它就奇蹟似的消失，這是真的。」

然而，這項說法遭到世衛和美國 CDC 等多位專家否認，世衛緊急事件規劃執行主任 Mike Ryan 週五警告：「我們必須假定該病毒將繼續具有傳播的能力。它會像流感一樣消失？這是一個錯誤幻想。」

Mike Ryan 提到：「我們希望如此。那將是天賜良機，但我們不能做這樣的假設。而且這項說法沒有證據。」

Mike Ryan 呼籲，各國必須加緊行動，不能指望病毒會像流感病毒一樣在夏天自行消失，應盡全力抗擊疫情。

美國疾病管制與預防中心 (CDC) 國家疫苗暨呼吸道部門主任梅森尼爾 (Nancy Messonnier) 2 月中旬表示：「它將隨著天氣轉暖而消退，但做這個假設為時尚早。我想告誡人們不要過分解讀這個假設。」