華爾街超狂言論：若人人感染武漢肺炎 可以拯救經濟

正當全世界都引頸期盼武漢肺炎 (COVID-19) 疫苗快點問世，以免全球陷入經濟衰退，華爾街狂人給出了驚人的建議：若人人都感染新冠病毒，這將能拯救經濟。

CNBC 芝加哥證交所駐點編輯桑塔利 (Rick Santelli) 週五放出驚人言論表示，人人都應該得到武漢肺炎，以減輕疫情對經濟的影響。

桑塔利建議：「當然，現在人們越來越緊張。聽著，我不是醫生，我所知道的是，試想如果因為這類型的流感而政府試圖隔離每個人，世界會變成什麼樣子？」

桑塔利解釋：「我並不是說新冠肺炎是一般類型的流感，但也許我們可以過得更好！」

桑塔利異想天開的表示：「如果所有人染上這個病，這對經濟也許會更好，然後一個月後這件事就結束了，因為長期來看死亡率可能不會有任何變化，但區別是疫情對全球和美國經濟的破壞程度。」

世界衛生組織 (WHO) 早前公布，全球武漢肺炎 (COVID-19) 致死率達 3.4%，高於早前預估 2%。按桑塔利的說法，所有 3.29 億美國人同時被感染，死亡人數將超過 1100 萬人。

桑塔利故意忽略數百萬人可能因武漢肺炎死亡，如此不負責任的言論一放出，引發民眾群起撻伐，紛紛推文要求他公開道歉，並呼籲 CNBC 解僱桑塔利。