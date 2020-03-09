蘋果2月iPhone中國銷量大減60% 僅不到50萬部

武漢肺炎疫情導致蘋果中國門市客流量大幅縮減，蘋果 (AAPL-US) 今年 2 月在中國的 iPhone 銷量跌近 60%，甚至不到 50 萬部，顯示在疫情打擊下，蘋果在全球最大市場的業績表現大受波及。

中國信息通訊技術研究院 (CAICT) 週一 (9 日) 發布數據指出，今年 2 月，蘋果總計售出 49.4 萬部 iPhone，大幅低於去年同期的 127 萬部。除了蘋果 iPhone 外，Android 手機銷量也下滑 45%，根據上述報告，2 月的 Android 手機銷量僅達 585 萬部，大幅低於去年同期的 1272 萬部。

因 iPhone 11 銷售旺季表現亮眼，蘋果此前預計今年第一季營收落在 630 億至 670 億美元間，然而中途由於武漢肺炎疫情爆發，iPhone 在中國的產能與需求皆受重創。

蘋果警告，中國需求受到本次疫情影響，恐導致公司第一季營收難以達標，執行長庫克 (Tim Cook) 更坦言疫情確實對蘋果構成挑戰。

儘管蘋果多數中國門市已於 3 月恢復營業，目前仍無法確定蘋果銷售量是否能恢復正常水平，即使中國需求重新回到正軌，產線所受影響也將導致全球供應緊張，既使需求回溫，若產品供應不及，最終仍將錯失獲利機會。

針對中國產線因停工影響產能降低，庫克先前表示，除了中國產線外，還是有其他生產商能維持產能，美國工廠也在持續生產關鍵零件。