〈科學圈區營運成果〉去年營業額達2.63兆元 年增1.4% 創歷史新高

科技部今 (9) 日公布去年科學園區營運成果，雖然去年面臨美中貿易戰，但受惠台商回流政策，帶動電腦周邊、通訊產業爆發性成長，去年科學園區營業額仍創歷史新高，達 2.63 兆元，年增 1.39%，出口額也創歷年新高，達 2.66 兆元，年增 15.99%，就業人數更突破 28 萬人。

科技部表示，去年三大科學園區僅南科營業額小幅衰退，受積體電路製程轉換，加上沒有大型擴廠產能開出，營業額微幅下滑達 7432.36 億元，年減 6.59%；竹科則達 1.09 兆元、年增 1.5%，中科 7972.32 億元，年增 9.98%。

依照六大產業區分，科技部指出，受惠貿易戰轉單、台商回流發酵，加上資料中心、數位基礎建設需求增加，去年電腦周邊、通訊產業出現爆發性成長，營業額分別年增 94.42%、38.64%，成為科學園區主力成長動能，生物技術業也受惠醫療器材、農業應用新品上市，年增 13.89%，積體電路則持平，年增 2.12%，

另一方面，光電產業因面板、太陽能、LED 光電元件等受產能過剩及大國政策補貼等因素衝擊，年減 12.01%，精密機械產業也因貿易戰影響設備採購需求，年減 3.74 %。

展望今年，科技部表示，全球主要經濟體景氣在貿易戰及肺炎疫情影響下審慎保守，但全球 5G 應用、物聯網、車用電子、人工智慧、高速運算及生物辨識等新興商機仍持續發酵，廠商研發高階產品也將陸續上市，有利科學園區出口表現，因此仍樂觀預估今年可望持續溫和成長。

科學園區設置管理條例也在 2018 年 6 月 6 日經總統公布施行，刪除工業 2 字，代表科學園區將不再以工業生產為目的，並以科技創新為核心價值，三大科學園區年初也正式更名揭牌。