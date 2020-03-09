〈儒鴻法說〉無懼Nike下修訂單 全年營運展望「樂觀進取」

紡織股王儒鴻 (1476-TW) 今 (9) 日召開線上法說會，董事長洪鎮海表示，第一季估將微幅年增、第二季會大幅成長，雖然下半年 Nike 下修 2% 布料訂單，但整體訂單還是成長，加上 Target、UA 等需求持續增溫，全年展望樂觀進取。

儒鴻今日也公告 2 月營收 18.07 億元、月減 1.4%、年增 12.2%；累計前二月營收 41.08 億元，年增 2%。

洪鎮海表示，目前市場上原料充足，就算供應商 2-3 個月不生產，也不會受到影響，但由於部分輔料來自中國，受到疫情影響，部分 3、4 月訂單遞延到 5、6 月出貨，也獲得客戶同意，目前看來 3-6 月每月營收都將較去年同期成長。

再者，儒鴻目前成衣產能吃緊，洪鎮海看好，訂單遞延也有助舒緩目前供給吃緊的情形，隨著人力招聘提升 5%，目標月產能將由現在的 850 萬件，攀升到第二季 1000 萬件；布料 5 月中也將有新外包廠商加入，外包比重估由 42% 上升到 48%。

展望下半年，洪鎮海指出，下半年成衣訂單要到 4 月底、5 月初才會明朗，布料方面，雖然 Nike 下修 2% 訂單，但整體布料下半年成長幅度則可望優於上半年。

洪鎮海強調，Nike 在中國市場的壓力較大，但儒鴻做得是國際化訂單，還是很有信心、不悲觀，且其他客戶成長力道仍很強，Target 從原先 1 個子品牌增加到 4 個，訂單已排到 10 月，UA 也是全年雙位數成長沒有問題、Lululemon 則估持平，Walmart 在挑單生產下，訂單會少一點。