台中住宅買盤兩極化  20-25坪小宅最受青睞逆勢成長

台中住宅市場呈現兩極化表現，分析台中市 2016 至 2020 年住宅總價，發現總價 500 萬至 1000 萬住宅佔比 46% 最多、成長幅度達 2.4%，而高總價 3 千萬以上住宅 3.9%、維持平盤，其餘總價帶住宅皆呈現下滑。專家分析，少子化影響下、近年 20 至 25 坪含車位產品最受小家庭、單身族、退休族青睞；而高總價成屋市場、較預售市場便宜，則受到高資產族青睞。

此外，根據 2019 年大台中房市分析年報，台中住宅成交數量達 31316 件、較 2018 年成長 11.9% ，其中新成屋住宅大樓，又以北屯區和西屯區成交量最多。

升豪建設業務經理張欽輝表示，自從 74 號快速道路通車後，台中市 500 至 1000 萬住宅推案，近年大多分布在北屯、潭子、太平、嶺東等台中市外圍區段，交通方便、追求財務自由的單身小資族、小家庭以及退休族等自用客是主要買盤。

張欽輝分析，台中目前破千萬元的大樓最滯銷，因此不少建商開始思考不降單價降總價，最直接就是降低坪數；這種 20 坪起的趨勢，雖然每坪單價破 20 萬、但 2 房 600 多萬元就可買到。

正心不動產估價師聯合事務所市場研究室特助陳孟筠觀察，高總價市場也並不如想像中悲觀，總價超過 3 千萬元的交易 1214 件、佔 3.9%。她分析，在購地、營造成本飆升下，預售房價上揚、可購買到的坪數卻比成屋小，造成成屋較預售更熱銷，吸引不少高資產族進場佈局。此外，高總價住宅買盤除了部分是 2016、2017 年預售、2019 年交屋住宅潮外，也有台商回流買盤