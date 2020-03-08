科技業推遠距上班 馬斯克推文指「疫情恐慌太愚蠢」

當全球各地的衛生官員正為可能的大流行疲於奔命之際，特斯拉 (TSLA-US) CEO 馬斯克 (Elon Musk) 週五 (6 日) 表示，人們對武漢肺炎 (COVID-19) 反應過度。

馬斯克在推特上對他超過 3100 萬粉絲表示：「人們對武漢肺炎的恐慌是愚蠢的。」他並沒有醫學或病毒學背景。

該推文迅速獲得近 20 萬個讚和 4 萬多次轉推。

關於是否為疫情爆發而制訂任何指導方針和在家工作的安排，特斯拉並未說明。根據最近披露的文件，截至去年 12 月，特斯拉擁有 48016 名全職員工。

武漢肺炎已迅速在特斯拉總部所在地的北加州傳播，加州已有 66 例確診病例，週三 (4 日) 還出現首宗次死亡例。根據約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 整理的數據，美國至少已有 245 人被感染，有 14 人死亡。全球確診病例超過 10 萬例。

臉書 (FB-US)、微軟 (MSFT-US) 和亞馬遜 (AMZN-US) 都已經確認至少有一名員工或承包商對該病毒的檢測呈陽性，而華盛頓州是該病例最多的州。這導致包括臉書、亞馬遜、推特 (TWTR-US)、谷歌 (GOOGL-US) 和微軟在內的少數公司更新了其遠距上班的相關規定。

特斯拉之前已經承認新冠病毒的爆發可能對其業務產生重大不利影響，稱該病毒為「明顯利空」，特斯拉的擴張計劃大幅取決於中國市場的需求以及其在上海新建工廠的性能。

特斯拉股價本週收高 5.3%，超過標準普爾 500 指數的漲幅 0.6%。在過去 12 個月中上漲 155%，而同期標普指數上漲 7%。而在過去 2 週中，由於對新冠病毒的擔憂，馬斯克因股市拋售損失約 67.4 億美元。