全球染疫破10萬人！聯合國取消最後一場氣候協定峰會

武漢肺炎肆虐，全球確診病例來到 10 萬人。週五 (6 日) 聯合國一名官員表示，因應武漢肺炎疫情，聯合國已取消在德國波恩以及 11 月在英國蘇格蘭格拉斯哥 (Glasgow) 主辦的氣候峰會，該會將是《巴黎氣候協定》執行前最後一場氣候會議。

聯合國氣候變遷綱要公約大會 (UNFCC) 執行秘書皮諾薩 (Patricia Espinosa) 表示：「這項特殊措施旨在遏制武漢肺炎 (COVID-19) 的疫情擴大，並保障參加聯合國氣候變遷大會的與會者健康和安全。」

自 2015 年通過的巴黎氣候協定，數年來透過多場「聯合國氣候變遷綱要公約締約方會議」(COP)來敲定協議內容。去年於西班牙馬德里舉辦的第 25 次締約方會議 (COP25) 上各國仍未達成共識，外界預計 11 月的格拉斯哥峰會將是最重要的一輪氣候談判。

然而皮諾薩在聲明中指出，在 3 月 6 日至 4 月底之間，聯合國 UNFCCC 秘書處將不會在波恩或其他任何地方舉行任何形式的會議。

聯合國秘書長古特瑞斯 (Antonio Guterres) 在紐約聯合國大會上疾呼，各國不應該讓疫情耽誤我們制定巴黎氣候協議的承諾。

古特瑞斯在峰會簡報上表示，由於疫情持續擴散，許多會議延遲了，使得我們任務更加困難，努力對抗病毒的同時，聯合國也必須尋求利用一切機會來制定氣候議程。

武漢肺炎已經導致數十起國際大型事件取消，本週 IHSMarkit 也取消在美國德州休士頓 (Houston) 舉辦的年度 CERAWeek 能源大會，該峰會是全球能源產業最大的盛會。