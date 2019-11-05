日本對日韓會談、印度不加RCEP、美退巴黎氣候協定 作出這些回應

日本官房長官菅義偉，在週二 (5 日) 上午內閣會議結束後的記者會上，針對昨日的日韓兩國元首會談、印度表態脫離「區域全面經濟夥伴協定」(RCEP) 談判，還有美國宣告退出巴黎氣候協定等事件作出評論。表達了日本政府立場。

日本官房長官菅義偉 (資料照片) (圖片：AFP)

日本首相安倍晉三與南韓總統文在寅，週一 (4 日) 在泰國曼谷舉行會談。日韓兩國關係自去年 10 月底後急速轉惡，這回也是安倍晉三與文在寅在相隔 14 個月後的再度見面。

對於日韓兩國關係的未來發展，菅義偉說道「在目前時點，不會預作判斷的來作出發言」，他強調「與過去同樣不變，會基於一貫立場，要求南韓方面作出賢明的應對」。

印度總理莫迪 (Narendra Modi)，在週一 (4 日) 表態考慮脫離 RCEP 談判，而這樣的決定也可能動搖 RCEP 的架構根基。菅義偉表示「日本為朝向包含印度在內的 16 個國家，能在 2020 年簽署協定的這個目標，要盡到主導責任的想法不變」。

另外有關美國通知聯合國，表態退出巴黎氣候協定一事。菅義偉對此表示遺憾，也提到「日本認為確實的實施巴黎氣候協定是非常重要的」。他也強調「為了因應氣候變動問題，會繼續與美國合作來進行方法的探究，並積極在問題上作出努力」。