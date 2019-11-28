氣候乾旱 拉美產量大減 咖啡期貨價格飆漲逾25%

最近幾週，由於拉丁美洲產量下降的跡象，咖啡價格上漲超過 25%。

在洲際交易所 (Intercontinental Exchange) 交易的咖啡期貨價格攀升至每磅 1.173 美元，較 10 月中旬每磅約 93 美分的近期低點大幅上漲，原因是市場擔心供應短缺。光是在上週的兩個交易日中，價格就累計上漲了 12%。

根據 ICE 的數據，最近幾週 ICE 倉儲咖啡庫存減少近 78000 袋，價格因而上漲，貿易商表示，主要原因是由於氣候極端乾燥，使得宏都拉斯咖啡收穫量下降，宏都拉斯是全球第三大阿拉比卡 (arabica) 咖啡豆生產國。

阿拉比卡咖啡主要生長在拉丁美洲，是一種高級咖啡豆，口味比其表親羅布斯塔 (robusta) 咖啡豆更甜、更柔和。根據大宗商品經紀公司 Marex Spectron 11 月 11 日的一份報告，儘管宏都拉斯佔全球阿拉比卡咖啡豆產量的不到 10%，但它卻是 ICE 認證咖啡豆的主要供應來源，對咖啡期貨價格具有極大的影響力。

國際咖啡組織 (International Coffee Organization) 上月預測，2019-20 銷售年度的全球咖啡產量預計將下降 0.9% 至 1.674 億袋，約合 1000 萬噸，主受到阿拉比卡咖啡豆產量下降 2.7% 的推動，其產量可能會繼續降至 9568 萬袋。

根據 ICO 數據，這將是 2015-16 年度以來最低的阿拉比卡咖啡豆產量。同時，全球咖啡需求預計將上升。亞太地區國家預計明年的消費量將增加 3%，而歐洲等更大的消費者則有望成長 1% 至 2%。