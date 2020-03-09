人民幣成避險資金？早盤大升逾250基點

週一 (9 日) 亞洲金融市場不平靜，美國肺炎疫情增溫，有越來越多的州進入緊急狀態，導致美股亞洲期貨盤重挫逾 4%，再加上 OPEC 與俄羅斯減產談判破裂，沙烏地阿拉伯意外表示在 4 月份將調降出口油價並增產，油價一度崩跌逾 30%，金融市場大幅動盪之下，離岸人民幣報價由貶轉升，升值逾 250 基點。

S&P 500 亞洲期貨盤日線走勢 (資料來源: investing.com)

截至上午 09:34 止，離岸人民幣暫報 1 美元兌 6.9107 人民幣，升值 218 基點，升幅 0.31%。

資金來源: 東方財富網, 離岸人民幣即時走勢

在岸人民幣方面則暫報 1 美元兌 6.9133 人民幣，升值 209 基點，升幅 0.30%。

今 (9) 日中國外匯管理局將人民幣中間價調升 77 基點，報 6.9260。

分析師指出，全球肺炎疫情似乎已無法避免不斷擴大的趨勢，特別美國與歐洲兩地，而下周美國當地時間 17 日、18 日將舉行的 FOMC 利率會議，市場已有部份聲浪指出恐有再度降息的機會。

一旦聯準會讓市場預期利率將重回至零的可能性，中美利差進一步擴大，人民幣仍有進一步升值的機會。

交易員指出，之前中國銀行間同業拆款中心公布數據顯示，2 月份外資在銀行間債券市場現券交易達人民幣 5999 億元，交易量年增 161%，月增 7%；占同期現券市場總成交量 6%，較一月提升 2 個百分點；淨買入人民幣 1271 億元，月增 134%。

同時，中國中央結算公司公布，2 月份外資債券託管面額達人民幣 1.95 兆元，月增人民幣 657 億元，已連續增加 15 個月。從交易活動、淨買入量、持有規模數量等角度來看，即使中國武漢肺炎疫情嚴重，但並未影響外資對中國債市的信心，反映出人民幣資產有資金避風港之勢。