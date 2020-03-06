投資客笑容逐漸「母湯」…北市這些高CP社宅就等完工

為落實居住正義，政府近年來積極打造社會住宅，以低於市價行情出租，被民眾和政府視為高房價解藥之一；以台北市來看，近期就有幾件社宅建案接連開工。房市專家 Sway 表示，再過幾年，台北市將會有不少社會住宅陸續完工，一旦完工，勢必將牽動房地產市場。

Sway 指出，蔡政府的 4 年 12 萬戶社宅正進行中，當社宅量一多，就會影響到整個房市。他以前幾年很夯的「健康社會住宅」為例，即便中籤率只有 5％，但還是有許多人去抽。當購屋族將興建社宅寄予厚望，希望能「以量制價」，這時就會讓投資客開始緊張，因為房屋供給量變多，這些人投資在周邊的小套房，恐怕將陷入跌價拋售潮。

社宅不斷在蓋，Sway 認為影響最大的就是台北市，同時他也列出幾個可以特別留意的高 CP 值社宅，有大同明倫（380 戶）、北投新奇岩（288 戶）、內湖瑞光（389 戶）、內湖行善（526 戶）、信義廣慈（1520 戶）、萬華青年（518 戶）以及南港機廠（1436 戶）共 7 處。

Sway 再次強調，台北市這些社宅陸續完工後，將對附近的租賃市場造成很大的衝擊，而且蓋的速度越快，衝擊就會越多。以信義廣慈為例，是信義區相當重大的開發案件，總戶數超過 1500 戶。Sway 表示，雖然比較杯水車薪，但絕對能解決大家在台北市上班的「燃眉之急」。