華爾街資深大佬：市場回落是「暫時的」 我沒賣出任何持股

武漢肺炎疫情持續，美股受到衝擊，有部分憂心的投資者開始拋售股票。不過，蘋果 (AAPL-US) 和 Office Depot (ODP-US) 的早期投資者、風投公司 Greycroft 董事長 Alan Patricof 認為，最近市場的回落是「暫時的」，他也沒有因此賣出任何股票，並建議投資者應保持冷靜。

Patricof 在接受採訪時表示：「這是一個短暫的變化 (blip)，在過去 20 年中，我們就曾經看過很多短暫的變化。」

Patricof 也表示，投資者應避免在這個動蕩的時期成為活躍的交易者，並要相信他們自己先前對公司的估值。

Greycroft 專門從事小型公司的私人投資，目前的投資包括媒體公司 Axios 和 Wondery。Patricof 表示，他並沒有在積極削減股票。「在過去幾週我當然沒有賣出我擁有的任何股票。」Greycroft 說道。

此外，Patricof 也認為，政治局勢將有助於市場穩定下來。Patricof 是美國前副總統拜登 (Joe Biden) 的支持者，拜登在「超級星期二」的表現亮眼使他重返民主黨初選中的領先地位。

去年對股市而言是豐收的一年，去年全球 17 個主要指數的年底收盤價皆高於年初開盤價，其中僅有一個指數的全年漲幅不到 2 位數，然而，近期以來美股呈現劇烈震盪走勢，原因是人們擔心疫情的爆發將蔓延成為大流行病，疫情將擾亂供應鏈並對全球經濟造成重大打擊。

儘管如此，先前一項針對華爾街 100 位分析師的調查顯示，有高達 74 位分析師仍認為，今年全球股市將進一步走高，且估計牛市還可以持續 6 個月以上。另外，有 60 人認為將持續一年以上。