美股波動創2011年來最高 此時進場風險仍高

受到武漢肺炎 (COVID-19) 疫情擴大的影響，導致投資人不安情緒升溫，美股於本週以來劇烈波動，且波動幅度創下自 2011 年以來最大。

儘管部份投資人認為，此時正是逢低進場的好時機，但包括東方匯理資產管理 (Amundi Asset Management) 的 Christine Todd 等在內的分析師，卻認為目前金融市場的風險仍相當高，對於適當的進場時機，仍有待投資人耐心的觀望。

於本週一開始，由於市場預期美國聯準會將採取貨幣寬鬆政策，以減輕疫情對於經濟所造成的衝擊，促使美股於週一 (2 日) 大漲，但隨著聯準會於週二 (3 日) 宣佈緊急降息 2 碼，卻使得投資人猜測，疫情衝擊經濟的力道將比預期還要來得嚴重，造成美股於週二 (4 日) 大跌。

而在週三 (4 日) 時美國國會通過了 78 億美元的緊急支出法案，為政府的防疫工作提供資金來源，促使美股於週三止跌回升。但週四 (5 日) 隨著美國疫情快速擴大、且進入緊急狀態，導致美股再度大幅下跌。

美股於近日來波動劇烈 (圖：Bloomberg)

雖然低融資成本對於企業而言是個好消息，且有助於企業進行營運資金的再融資、或實施庫藏股購買計劃。但東方匯理分析師 Todd 卻認為，聯準會的降息政策，僅是解決了目前金融市場緊縮的問題，而由於股市的不確定性仍高，因此並不建議投資人於此時逢低入市。

除此之外，華爾街分析師亦紛紛調降對於美企的獲利預估值，小摩亦預估，美國於近一年之內陷入經濟衰退的可能性，高達 35%。因此，分析師預期，美股目前下行風險仍高，並建議投資人審慎評估進場時機。

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