美Costco 2月銷售激增 卻坦言無法對供應鏈中斷「免疫」

美國好市多 (Coscto)(COST-US) 週四 (5 日) 公布財報，2 月的同店銷售躍增 12.1%，優於分析師預期，該公司認為一部分要歸功於武漢肺炎疫情促使消費者大量採購民生物資，但也坦言，由於疫情攪亂供應鏈，要滿足激增的需求有些吃力。

好市多說：「2 月業績受益於第四周的消費者需求暴增。我們認為這和新型冠狀病毒造成的疑慮有關。」截至３月１日止的 2 月同店銷售，估計因疫情成長的幅度約為 3%。

財報關鍵數字

第二季 (止於 2 月 16 日) 營收年增 11% 至 383 億美元，分析師預估 382 億美元

第二季每股盈餘 2.1 美元，分析師預估 2.05 美元

2 月同店銷售 (止於 3 月 1 日) 成長 12.1%，分析師預估 6.8%

但好市多同時坦言，疫情已經打亂產品供應鏈，同一時間，消費者正大量採購從廁所衛生紙到食品在內的民生必需品。

財務長 Richard A. Galanti 說：「會員到我們這裡採購各種商品，對抗疫情。」他透露，過去幾周最多人採購的品項包括可以長期存放的食品、清潔用品、水、紙製品、乾洗手、消毒水、保健食品和保養品、濾水器、儲藏食物的容器。

Galanti 表示，好市多盡可能維持所有商品供應，每天都進貨，但某些商品還是供應不及。「我們的採購人員，無論是國內還是海外市場都日以繼夜工作，想辦法從現有供應商或其他可能供貨的廠商那邊取得貨品。」

好市多表示有這兩類商品遭遇供應問題，一類是防疫產品，例如水和清潔用品；另外則是來自中國的商品，包括家具、衣服到電子產品。

Galanti 說，中國工廠春節後依然停工，影響到好市多的供應鏈，但最近幾周隨著工廠復工、產量回升，情況好轉，一般商品的供應稍微恢復，但是防疫產品恢復正常供應的時間可能會再久一些。