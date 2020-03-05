美股暴跌暴漲後 華爾街密切關注這六項指標

美債殖利率本周紛紛跌到歷史新低，美股指數快速進入修正期，投資者幾乎缺乏足夠的時間來追蹤廣泛的指標，華爾街策略師們建議，隨著肺炎疫情爆發影響經濟，或許可從波動率、貨幣、債券波動及散戶情緒等六項指標，來洞悉金金融市場的走向。

一、貨幣波動

La Financiere Constance 分析師 Kambiz Kazemi 密切監視外匯市場動盪和信貸變動，預期匯市將是一個戰場，而且非常動盪；而信貸的反彈中則不如股市樂觀。

摩根大通全球外匯波動指數。(來源：Bloomberg)

二、跳動指數 (NYSE TICK Index)

紐約證交所跳動指數 (計算上漲股票數量減去下跌股票數量) 通常正或負超過 1000 檔，對市場氣氛具有指標意義。Canaccord Genuity LLC 首席市場策略師 Tony Dwyer 表示，從歷史上來看，一天中出現正或負 1400 檔被視為是「極度波動」。而過去五年中，大多出現在許多重要的中期低點附近，而最近三個交易日中就出現兩次，意味著未來幾天或幾周內應該會出現大幅反彈。

三、移動平均線

投資研究公司 Sundial Capital Research 總裁 Jason Goepfert 關注的指標是標普 500 指數成分股在 200 天移動平均線上方的比重，通常健康的市場比重會位於 40%-60% 的區間，但過去一周來，標普 500 指數成分股還能站在 200 日均線之上的比重已降至 40% 以下，這樣的情況頗令人擔憂。

標普指數成份股站在 200 日平均線之上的比重一度落居 40% 之下。(來源：Bloomberg)

四、散戶情緒

加拿大皇家銀行 (RBC) 資本市場美股策略主管 Lori Calvasina 和 Fundstrat Global Advisors LLC 的共同創辦人 Thomas Lee 密切關注著美國個人投資者協會的數據。

Calvasina 表示，散戶情緒美股達高峰後轉為下跌，但尚未回到觸底的水平，Lee 則觀察牛市轉為熊市氣氛的蔓延。

五、季節性報酬

LPL Financial 高級市場策略師 Ryan Detrick 表示，好消息是今年前兩個月下跌後，美股很可能在三月出現反彈，但壞消息是，Ryan Detrick 預估今年的後 10 個月平均僅上漲 2.3%，而全年則平均下跌 4.9%。

六、實際波動率

Macro Risk Advisors 執行長 Dean Curnutt 關注的指標是波動率，由於系統性管理的大規模資本在實際波動率達到頂峰時會降低風險，因此實際波動性衝擊至關重要，而目前的相對波動率約僅是 2018 年 2 月高點的一半左右。

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