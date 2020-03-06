傳美國認為英飛凌收購案有國安疑慮 賽普拉斯半導體大跌17%

據《彭博》引述知情人士消息，美國國家安全官員建議總統川普阻止英飛凌科技 (Infineon Technologies AG) 對賽普拉斯半導體 (Cypress Semiconductor Corp.)(CY-US) 計畫進行的收購交易。

3 名知情人士表示，官員們擔心英飛凌對美國晶片製造商賽普拉斯 87 億美元的收購，將帶來國家安全風險。英飛凌有大量收入來自中國，知情人士說，英飛凌曾嘗試與美國政府談判一項協議，以幫助交易進行，但最終未能達成。

不過據瑞穗 (Mizuho) 分析師 Vijay Rakesh 表示，他與賽普拉斯高層談過，公司認為仍可通過美國外資審議委員會 (CFIUS) 的審查，並有望於第 1 季完成。

賽普拉斯股價早盤一度下跌多達 21%，收盤時下跌 17.4%，報 19.18 美元，但盤後又見 10% 以上的跌勢。

(圖表取自 Google)

以銷售來計，這筆交易將使英飛凌躋身全球前十大晶片製造商行列。彭博匯編的數據顯示，英飛凌有 3 分之一的銷售來自中國。

目前尚不清楚 CFIUS 官員為何會認為這項交易會構成國家安全風險。不過，該委員會對任何可能使中國買家獲得美國先進技術的交易都異常敏感。白宮與相關公司均未發表評論。

英飛凌在上個月的一次財報會議上表示，正針對此次交易進行談判。賽普拉斯總部位於聖何西 (San Jose)，也向美國國防部出售產品，但一般認為，所售產品並不特別敏感。

2017 年，英飛凌試圖收購總部位於美國的 Cree Inc. 的半導體部門 Wolfspeed，但此次交易被 Cfius 阻止。

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