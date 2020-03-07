〈分析〉美國總統大選戰情分析

在美國當地時間 3 月 3 日的「超級星期二」，民主黨候選人拜登選情超越同黨最熱門的桑德斯，刺激道瓊大漲近 1200 點後，一瞬間美國選情成為美股的風向指標。

「超級星期二」是美國第 59 屆總統初選階段規模最大的投票日，當天全美共有 14 個州進行投票。而民主黨候選人拜登一舉奪下 10 個州，反觀另一個大熱門桑德斯只拿下 4 個。

同時從總代表票數上，拜登也一舉從落後到超前。截止 3 月 5 日 18 時，美國 19 個州的初選投票結果已經出爐，拜登和桑德斯分別以 573 和 508 的代表票數大幅領先於華倫 (64 票) 和彭博 (53 票)。

資料來源: 270towin, 鉅亨網製表

而在「超級星期二」票數公布後，眼見大勢已去華倫與彭博均將退出這場初選活動。

在美國總統川普彈劾案結束後，民調一直領先的拜登，其支持度開始大幅下滑，而桑德斯和彭博的支持率則迅速上升。若以「超級星期二」前的選舉結果來看，拜登還落後於桑德斯。

但自民主黨熱門人選的布蒂吉格於 3 月 1 日宣布退選後，因其政策主張與拜登相近，因此部分支持布蒂吉格的選票轉投拜登，這也是「超級星期二」拜登反超桑德斯的重要因素之一。

資料來源: RCP, 布蒂吉格宣布棄選之後，拜登的民調支持率大幅跳升

可以看到布蒂吉格宣布棄選之後，拜登的民調支持率大幅度的跳升。截至 2020 年 3 月 2 日，拜登的支持率急升至 27.3%，一舉超過桑德斯的 26.8%。

而「超級星期二」過後，拜登與桑德斯之間票數差距不大，後續的選情變化將是投資人需關注的焦點。

四月底前的三個關鍵投票日

整個 3 月全美有 29 個州和地區舉行總統候選人的初選，而目前初選活動已經超過 1/3，由於拜登和桑德斯取得的票數接近，再加上兩人在政策激進程度差異大，因此增添選情緊張氣氛。

未來有幾個重要初選的觀察時間點是 3 月 10 日 (票數比重 8.8%)、3 月 17 日 (票數比重 14.5%) 與 4 月 28 日 (票數比重 16.7%)。由此來看，從現在開始到 4 月底將是拜登和桑德斯最為關鍵的選舉衝刺期。

若在 4 月底兩人選情仍膠著，5、6 兩月就是最後的割喉戰，而 5、6 兩月所開的票數比重為 13%，其中又以 6 月 2 日當天最關鍵，比重高達 5.4%。

黨代表大會決生死

萬一拜登與桑德斯兩人選情仍沒有分出「明顯」勝負，7 月中的民主黨全國代表大會就是決定出線人選之時，而在黨代表大會上還會有 771 名「超級代表」會加入投票。

而候選人通常會在黨代表大會前尋求黨內知名人士的推薦，這稱政治背書。而根據美國 FiveThirtyEight 網站的統計分析，目前拜登的取得政治背書數值最高，達 396 點，彭博和華倫列居其後，分別為 110 點和 103 點，至於桑德斯則只有 70 點。由此可知，以目前結果來看，若最後真要由黨代表大會決定時，拜登是最有希望代表民主黨角逐美國總統大位人選。

資料來源：FiveThirtyEight

美國總統左右美股長線走勢

相較於民主黨的激烈競爭，共和黨則較無爭議，川普出線機率最高。而以川普為代表的共和黨派屬於保守黨派，主張美國優先，支持減稅、反對非法移民、減少社會保障水準、保留持有槍枝權利等。

而民主黨派屬於新政自由黨派，提倡縮小貧富差距、擴大政府經濟干預及更多社會福利、鼓勵移民及包容多元文化，認為減稅將加重聯邦政府債務負擔。

美國現任總統川普倡導的減稅政策可進一步刺激企業投資和民間消費，而川普也主張在下個任期中延長之前減稅政策，並進一步減少工資稅。

至於民主黨各候選人的主張則差異性小，不同之處在於激進程度。激進派屬桑德斯與華倫，拜登、彭博、布蒂吉格則屬溫和派。溫和派的拜登主張資本利得稅加倍，激進派的桑德斯則主張對超過 350 萬美元的遺產徵收 45% 的遺產稅，且主張分割大型科技、醫藥、農業公司。

相對於川普的減稅政策和潛在的減稅可能，民主黨內，特別是激進派的桑德斯對加稅的主張，將為美國企業未來的獲利帶來負面壓力，且大型龍頭科技集團衝擊會更明顯。

同時桑德斯還支持恢復網路中立原則，這對於網路科技龍頭也會產生潛在不利影響。

值得一提的是，在對中國貿易政策態度方面，川普、桑德斯較為強硬，而拜登則相對溫和。就如川普對中國展開貿易戰，對多國施加關稅，桑德斯也同樣傾向對中國加徵關稅，而溫和派的拜登則堅持長期公平貿易主義，強調與中國貿易關係正常化。

因此若拜登的最終能當選美國總統，市場對於未來美中，甚至全球貿易局勢的預期將較為樂觀。

總結來看，川普當選，其減稅政策對於企業獲利是有利，但其激進的貿易壁壘政策是需要長時間發酵，因此長線上未必對企業成長是好事。所以川普當選對美股可以說是短多長不一定。

至於桑德斯的激進加稅，及減少科技龍頭影響力的主張對於企業發展是一大利空，且他在貿易政策的激進程度與川普相近，因此他一當選對於美股短中長期可能將是個利空。

而拜登雖然也是主張加稅，但幅度溫和合理，同時在貿易發展也是三人中最平和的，這對於全球貿易復甦最為有利，因此對於美股影響可能是短線震盪長線上漲。

