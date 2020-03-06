〈觀察〉台中亞緻無預警收攤 又是一個被租金壓垮的案例

連鎖飯店業者亞都 (5703-TW) 旗下台中亞緻飯店無預警宣布 3 月 9 日起歇業，震撼業界，這也是短短兩年不到，第二家吹熄燈號的上市櫃飯店業者，步入六福皇宮後塵，儘管表面上看來，是因武漢肺炎疫情重擊整體飯店業，實際上，又是一個被租金壓垮的例子。

台中亞緻自 2006 年底創設以來，是中部最具指標的五星級飯店，歷年來獲無數獎項肯定，今年初更獲交通部觀光局頒發「109 年優良旅館及旅館業團體獎」，是歷來中部地區唯一獲此殊榮的飯店，即便近年陸客來台明顯減少，但近 2 年住房率穩維持在 75% 的水準，因此，這次無預警宣布歇業，令同業震驚，

不同於六福 (2705-TW) 董事長莊豐如當年聲淚俱下表態，六福皇宮過去 20 年來因每年租金均調漲，不堪負荷，且與房東國泰人壽無法達成共識，只能忍痛讓六福皇宮歇業，亞都面對記者提問房租問題，反而堅決避而不談，以合約有保密條款輕描淡寫帶過，僅提及，做此決定前，的確有和房東國泰建設接洽過，只是「對方沒有太多回應」。

亞都強調，虧損不全然是因房租，還有相關管理費用、食材成本，過去之所以能承受台中據點的虧損，是基於住房率有 70-80% 的水準，然而，目前僅剩 30% 住房率，因此難以再承擔下去。

即使亞都堅持不提實際租金，但在聲明稿的三點收攤原因中，第一點即指出，「固定成本相關費用和沉重租金壓力年年增高」，其次是新競爭業者陸續投入台中飯店市場，最後才提到肺炎；亞都在發布重大訊息後更開誠佈公，台中亞緻每月租金為 882 萬元。

也就是說，台中亞緻去年前三季稅後虧損 4361 萬元，其中光租金就逼近 8000 萬元；以此概算 2007-2018 年共 12 年間，租金合計近 13 億元，然而，據亞都財報揭露，台中亞緻僅在 2015 年繳出獲利 1091 萬元的成績，其餘年份均虧損，至去年第三季累計虧損已達 3.5 億元，顯然，租金成本是龐大包袱。

當年六福皇宮吹熄燈號後，拖了一年多才有日本飯店業者進去承租，且未一口氣承租整棟樓層，近期由餐飲業者御頂國際租下 B3 的宴會樓層，可看出大多數業者仍不敢躁進，因此，台中亞緻退出飯店市場後，接下來會由國泰集團自家飯店品牌「COZZi 和逸」、「MADISON 慕軒」進駐，或是積極導入其他國際飯店品牌循台北國泰萬怡方式經營管理，抑或直接找進新的承租方，受市場關注。

另一方面，飯店業目前正遭逢歷年罕見的冰凍期，甚至一向具穩定來客的餐飲業務都難以倖免，狀況比陸客衰退時期還慘，這次台中亞緻歇業，透露一個現象，就算是經營和財務體質相對穩健的老字號上市櫃業者，恐怕都難以承受。

究竟這只是單一案件、還是飯店業接連關門的兆頭，有待觀察，可以確定的是，業者經營的飯店若以承租為主，而非自有或有加盟主共同分攤營業風險，面臨的逆風將會更強勁。