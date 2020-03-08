〈工業技術資訊月刊〉老廠進化 賺錢不再憑感覺

臺灣是全球第三大螺絲出口國，這個創匯千億元的產業，仍有許多業者日常運作仰賴老師傅經驗判斷。世豐擺脫「憑感覺」的產業常態，和工研院合作走向智慧製造新境界。



高雄是臺灣重要的螺絲聚落，從這裡賣出的螺絲，以螞蟻雄兵姿態，隱身在全球各式各樣產品中，有 45 年歷史的世豐就是其中一家。跟當地絕大多數螺絲工廠一樣，世豐曾經歷開工就像印鈔票的美好年代，也曾經歷掉單危機，但世豐總經理陳駿彥攜手工研院導入智慧化，不僅大客戶回流，現在更是國內第一大烤漆螺絲廠。



2012 年，受到中國大陸、東南亞市場削價競爭影響，剛接班的陳駿彥，面臨營收占比超過 5 成的大客戶轉單危機，為了生存，大量承接少量多樣的訂單。「一開始狀況真的很多，找不到貨、一直跟客戶延遲交期，」陳駿彥苦笑回憶當時情境。

導入智慧生產管理系統 達交率提升

為靈活應對客戶需求，他決定更新企業資訊規劃系統（ERP），邁向智慧化的第一步。卻在自行系統上線階段遇到挫折，「因為沒有統一的邏輯，各部門將數據亂餵電腦，最後資料量太繁雜，導致主機罷工。」



2015 年，世豐找上工研院，協助世豐重新整理資料、設計系統，讓智慧生產管理系統重新上線。現在不僅可以有效管理生產製程、計算交期，生產效率及成本也一目了然！「過去我們都是『憑感覺』在賺錢，現在透過系統可以精確知道產品利潤，達交率提升到 9 成以上。」



世豐下一步將與工研院持續合作，針對螺絲產業中特有的「船型桶」，研發定位管理技術，「過往要找特定貨號的船型桶在哪裡，可能要花上 1 小時的時間，有了定位技術將能加速物流的時間，增進產業效益，」陳駿彥說明。



工研院的「智慧生產管理系統」讓陳駿彥感受到效率提升的種種優點，他期許，「未來能串聯協力廠商一起引進智慧生產管理系統，客戶透過系統即能了解製程進度，更加信賴我們的品質，為產業開創雙贏的局面。」

智慧生產管理系統。

轉載自《工業技術與資訊》月刊第 337 期 2020 年 1 / 2 月號，未經授權不得轉載。