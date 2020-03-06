防堵疫情擴散 科技業大遷徙 亞馬遜跟進要求西雅圖員工居家辦公

亞馬遜 (AMZN-US) 週三晚間證實西雅圖辦公室一名員工武漢肺炎 (COVID-19) 測試呈陽性之後，亞馬遜已要求華盛頓州的西雅圖 (Seattle) 和貝爾維尤 (Bellevue) 辦公大樓的員工到月底之前盡可能居家辦公。

亞馬遜總部位於西雅圖，但該名確診員工位於西雅圖市中心第九大街，並非第七大街的亞馬遜總部。亞馬遜在同為華盛頓州的貝爾維尤設有辦事處，該處員工約 2000 多人。

亞馬遜發言人表示，「我們建議西雅圖和貝爾維尤大樓的員工能居家辦公直到本月底。」

亞馬遜上個月起已因防疫考量，限制員工國境內不必要的旅行。

其他科技業也同樣為防堵疫情擴散，要求旗下員工居家辦公，例如臉書 (FB-US) 週四呼籲位於西雅圖的 5000 名員工本月底前居家辦公，因日前臉書也有一名員工確診。臉書甚至關閉西雅圖辦公室直至週一。

臉書尤其呼籲免疫力不高或與這類型人同住的員工居家辦公， 包括孕婦、與 COVID-19 確診者接觸圈人、家中有因學校防疫暫時關閉而無人照顧的孩童者。

微軟 (MSFT-US) 也要求位於加州舊金山灣區員工和華盛頓普吉特海灣區的員工居家辦公至 3 月 25 日；推特 (TWTR-US) 也建議員工盡可能居家辦公。

谷歌 (GOOGL-US) 在諮詢公共衛生官員後決定，華盛頓員工居家辦公，但谷歌總部和位於矽谷的衛星辦公室員工暫不適用此規定。

根據世衛週四 (5 日) 數據，全球確診人數 95333 人 (新增 2241 人)，中國境內 80565 人確診 (新增 143 人)、3015 人死亡 (新增 31 人)；中國境外 14768 人確診 (新增 2098 人)、267 人死亡 (新增 53 人)，疫情蔓延 85 國 (新增 5 國)。

美國境內至少 159 人確診，已有 11 人因而喪生。華盛頓州為確診病例最多的一州，至少 70 人確診、另 231 人疑似病例，且截至週三晚間有 10 人死亡。

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