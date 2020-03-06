全民防疫宅在家刷劇？Netflix Q1國內外新增訂閱超預期

隨著武漢肺炎 (COVID-19) 爆發，數百萬人在過去幾週進行自主隔離，更多企業鼓勵員工在家工作，進而推動了影音串流服務的 Netflix 訂閱人數。

週四 (5 日) Piper Sandler 分析師奧爾森 Michael Olson 釋出的最新研究顯示，Netflix (NFLX-US) 第一季度在國內和國際的新增訂閱人數增長雙雙優於預期。

而上週美股一片拋售潮，Netflix 也在一片紅海中全身而退，投資人紛紛蜂擁 Netflix 為避風港。

奧爾森在投資報告中寫道，根據他的分析，Netflix 美國和加拿大的第一季度新增訂閱人數較去年同期增長了 3.8%，而華爾街分析師的平均預期為 1.6%，而國際訂閱人數增長了 32.5%。而是市場共識預期為 29.9%。

Netflix 股價週四下跌 2.87%，以每股 372.78 美元作收，盤後上漲 0.6% 至 375 美元，而當日美股標普 500 指數下跌 2.7%。

NETFLIX 股價走勢 (圖片: GOOGLE)

奧爾森說，如不考慮其他因素，他推測因為民眾憂心武漢肺炎疫情的傳播，使消費者大幅降低旅行和戶外娛樂場所的活動，促使居家影音服務 Netflix 從中受益。

奧爾森根據 Google 關鍵字分析 Netflix 受歡迎程度，該指標在國內過去七個季度中的每個季度都具有一定的準確性。

分析師表示，儘管影音串流市場競爭激烈，尤其迪士尼 Disney+ 服務和蘋果的 Apple TV + 來勢洶洶，但奧爾森強調，Netflix 仍在傳統原創內容上贏得多數訂閱戶的芳心。

今年以來 Netflix 股價已上漲 18.6%。