今年研發替代役員額增至3000人 半導體業搶人才

儘管今年受疫情影響，產業前景不明，但為了持續培育高科技人才，內政部拍板，研發替代役員額增加至 3000 人，核定用人單位達 299 家，其中包括台積電 (2330-TW)、聯發科 (2454-TW)、大立光 (3008-TW) 等大廠，博士役男月薪將上看 70K、碩士役男可達 48K。

內政部指出，今年核定研發替代役員額為 3000 人，將分 3 梯次甄選，其中第 1 梯已有 68 家用人單位，預備錄取 319 名役男，尚有 2 梯訂於 4 月 6 日至 22 日及 7 月 6 日至 22 日，目前各用人單位積極徵才中，主要分布半導體、機械、資訊及電子等產業。

內政部今年共核定 299 家用人單位，除了台積電、聯發科、瑞昱 (2379-TW)、京元電 (2449-TW) 及旺宏 (2337-TW) 等半導體大廠，積極爭取研發替代役人才，另外還有大立光、光寶科 (2301-TW)、研華 (2395-TW) 及面板雙虎等大廠，此外，中山科學研究院、中央研究院等國家級研究機構也來爭搶人才。

內政部指出，研發替代役制度自 2008 年起實施迄今，已有 4 萬多位役男在 1500 家以上用人單位服役，累計發表 3911 件專利、論文 9258 篇，每年為企業創造約新台幣 3000 億的產值，且有 7 成於役期屆滿後選擇留任用人單位。

根據統計，2018 年研發替代役平均月薪博士役男為 69457 元、碩士役男 47906 元，相較 2017 年分別提升 5.3% 及 3.4%，顯見企業普遍願意提供優渥薪資待遇，吸引優秀人才投入科技研發，不僅提供役男持續精進專業領域的機會，也形同提前卡位職場，且具有薪資福利保障以及生活自主性等多重優勢。

雖然今年全球產業遭遇武漢肺炎 (COVID-19) 疫情衝擊，企業紛紛暫緩徵才計畫，不過，半導體產業影響程度相對較輕，為因應客戶 5G 晶片強勁需求，台積電今年將積極擴大投資，衝刺先進製程，同時規劃大舉徵才逾 4000 人；測試介面廠精測 (6510-TW) 也對今年營運成長深具信心，將持續對外徵才。