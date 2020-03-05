晶電2月營收月增約9% 3月將回升優於1、2月

LED 廠晶電 (2448-TW) 今 (5) 日公告 2 月營收 10.56 億元，由於 1 月部分出貨推遲、遞延至 2 月，帶動營收月增 8.88%，年減 0.43%；前 2 個月累計營收 20.26 億元，年減 12.98%。晶電預期，3 月營收表現將優於 1、2 月，但仍得觀察物流情況。

晶電表示，今年 1 月最後 2 天適逢農曆春節，原先預計要出的貨，受疫情影響而推遲，2 月也有類似情況發生，訂單較 1 月減少約個位數百分比，有些客戶復工情況與需求還可以，估 3 月表現將優於 1、2 月。

晶電近來 Mini LED 專案持續增加，持股逾 5 成、負責 Mini LED RGB 封裝與模組技術的轉投資公司葳天科技，現有產能更已滿載，今年 3 月底前產能將翻倍成長，以因應客戶需求。背光方面，因應客戶需求，晶電第 2 季將備妥相關產能，預計第 3 季拉升，第 4 季產能利用率將達最高峰，屆時 Mini LED 產能將占整體藍光產能約 2 至 3 成。

晶電今年第 4 季將調整在台灣與中國的產能，現有產能將轉為獲利更好的應用，台灣 95% 的藍光產能都將轉為 Mini LED。而台灣現有的高階背光等產能將移轉至中國，讓台灣產能更集中，成本可望降低，也有助提升稼動率。

另一方面，台灣現有產能移將轉至中國生產，可拉高中國廠產線稼動率，對傳統 LED 毛利率的提升也有助益。晶電表示，將台灣與中國現有產能轉為獲利更好的應用，是轉型第一步，相關產能調整預計明年第 1 季到位。