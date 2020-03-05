創見去年EPS 4.01元 每股擬配息4.5元 總座由三星電機高層接任

記憶體模組廠創見資訊 (2451-TW) 董事會今 (5) 日通過去年財報，去年第 4 季稅後純益 3.96 億元，季減 26.07％，每股純益 0.92 元；全年稅後純益 17.29 億元，年減 16.96%，每股純益 4.01 元。董事會也通過每股擬配息 4.5 元，配息率高達 112%，現金殖利率 5.67%；而由於總經理束崇政退休，董事會並通過由三星電機副社長兼行銷長洪完勳接任。

創見去年第 4 季營收 32.86 億元，季減 2.38%，年減 17.29%，毛利率 24.43%，季減 1.98 個百分點，年增 5.94 個百分點，營益率 14.28%，季減 2.91 個百分點，年增 3.37 個百分點；稅後純益 3.96 億元，季減 26.07％，年增 1.34％，每股純益 0.92 元。

創見去年營收 134.96 億元，年減 23.39%，毛利率 22.88%，年增 2.84 個百分點，營益率 13.2%，年增 1.05 個百分點；稅後純益 17.29 億元，年減 16.96%，每股純益 4.01 元。

創見表示，去年第 4 季適逢歐美地區傳統節慶，客戶備貨需求較弱，其中又以消費型產品較為顯著，但中國地區則因前期工控專案導入，工業應用領域持續放量，適時填補歐美區業績缺口，使營收與上季大抵持平。

不過，業外方面，創見指出，去年第 4 季新台幣相對強勢，升值力道強勁，造成匯兌損失約 1.58 億元，已提前調整外幣資金部位，降低匯率變動造成業外盈餘波動，避免影響整體獲利表現。

展望今年，創見表示，原料跌價循環預期進入尾聲，將適時調整採購及存貨政策，提升庫存水位、爭取有利貨源，並將持續投注心力在工控專案客戶及策略型產品，雙向發展通路及工控，建立核心競爭力。

創見董事會今日決議通過，擬配發每股現金股利 3.6 元，並由資本公積配發每股 0.9 元，共配發每股 4.5 元現金股利，配息率達 112%，高於去年的 104%，維持一貫的高股利政策；若以今日收盤價計算，現金殖利率達 5.67%。

此外，由於創見現任總經理束崇政退休，董事會也通過將由洪完勳擔任總經理，洪完勳 1984 年畢業於韓國仁荷大學電子工程學系，進入韓國三星電子工作，2003 年曾擔任台灣三星電子總經理，2014 年 12 月升任韓國三星電機副社長兼行銷長，在業界累積超過 35 年資歷。