【馮冠華專欄】外圍不濟 港股或借勢屠牛 下試25800點

3 月 9 日推介 - 東亞銀行（23

1）上週五港股市況總結：恆指週五低開低走，指數以 26398 點開出，下跌 325 點，盤中在上證及道指期貨走弱下，最多曾下跌 689 點，低見 26084 點；最終以 26147 點收盤，下跌 621 點。成交金額按日下跌約 10% 至 1195 億。港股通南向維持淨流入，但金額約減半至港幣 33 億。滬深股通北向又轉至淨流出，金額約人民幣 30 億。藍籌 49 跌 1 持平。



板塊方面，只有部份醫藥股，黃金相關及晶片股表現較好。做空方面，比率再升至 16.7%。牛熊證街貨最新比例為 67:33，現價上下各 1000 點區間的牛熊比例為 81:19。重貨區方面，熊證仍在 26800-26849，牛證也不變在 25900-25949。恆指夜期報 25679 點，下跌 331 點，低水 468 點。港股 ADR 下跌 247 點，相當於恆指 25893 點。

簡評：美股上週四大跌，上證上週五也跌去上週四的約一半升幅，而港股更不堪入目，藍籌由上週四的接近全升，逆轉至接近全軍盡墨；指數上，更蒸發全部上週四的升幅。大跌之原因，又是疫情恐慌，資金大逃亡至債市及黃金等避險資產。降息是刺激經濟的藥方，但對疫情的發展，則是風馬牛不相及；在資金泛濫下，資產配置活動將近頗繁，暴升暴跌場面，筆者估計亦會更多地出現。



上週五美股又曾大跌約 900 點，雖然最後跌幅大為收窄，但觀乎債息和美滙走勢，再加上週未疫情確診數字在多國創新高，意大利又宣布封城，世界領袖更警告不應假設新冠肺炎可在夏天消失，相信恆指今天再受壓的機會頗高，從牛證最新街貨量判斷，恆指或有誘因先下試 25800 點，弱勢股如滙豐（5）及恆生（11），石油相關股的中海油（883）、中石油（857）及中石化（386）或會成為首當其衝的股份。

回說疫情，中國境內近日的單日確診數字已跌至雙位數字，康復出院人數亦不斷增加，最新仍在處理的個案（即確診減去治癒及已死亡）剩餘約二萬宗，如果已近日每天約千五至二千宗的速度減少，相信受控的日子可能不太遠了。這亦是最近筆者認為 A 股較安全的原因之一。



中央救市之心堅決，週末又看到對金融業的扶持，包括落實新三板轉板上市機制、創投基金減持優化，以及投資者保護基金繳納比例降低等。中資券商短期應可看高一線。中金（3908）、中信（6030）、海通（6837）和銀河（6881）是筆者推介。另外，在富時擴容前會否先來降息降準？值得關注。

消息面上，信德集團 （242) 和香港中旅（308）的渡輪和客運巴士業務重組，應是雙贏的方案。兩者的股價淨值比均低於 0.5 倍，重組方案可釋放價值，前者更會錄得一次性收益約 1.9 億港元，對股價是正面的。



中芯（981）上週五逆市造好，主要是市場傳聞公司進口一台大型光刻機。公司已澄清這不屬實（見點 3），股價或復見壓力。東亞（23）宣布為業務進行檢討後，股價急升，多間大行大升其目標價，上週五的回調也是溫和，筆者估計仍有短多機會。

溫馨提示，美股今天開始以夏令時間操作。今週的業績則以 3 月 12 日的友邦（1299）較矚目。另外，中國會在今週公佈 2 月的 CPI 及 PPI 數據，也是市場焦點所在。

2）美股上週五市況總結：雖然美國 2 月份非農就業數據遠勝預期，但疫情肆虐，美股三大指數再下挫，當中道指曾下跌約 900 點，最終收跌 256 點或 0.98%﹔標普和納指則分別下跌 1.71% 及 1.87%。十年期債息下行至 0.773%，美滙指數亦下跌至 96.09。另外，石油輸出國組織上週五與俄羅斯的減產談判破裂，俄羅斯不僅拒絕額外減產 120 萬桶，同時取消原訂的減產協議，消息令紐約期油重挫逾 9% 至 41.57 美元。

3）個股訊息（信報、經濟日報，交易所公告等）：上週五有內地媒體報道指，指中芯國際（981）深圳廠從荷蘭進口一台大型光刻機，並已順利入廠。中芯澄清，該台設備並非早前引起廣泛關注的 EUV（極紫外光）光刻機。據悉，新進口的機器主要用於復工復產後的生產線擴容，擴容後預計可為企業增加 10% 左右的營收。業界揣測該台機器應該為 DUV（深紫外光）光刻機，可用於製造 28nm（納米）至 7nm 之間的各種晶片，但 7nm 以下的先進製程則需用到 EUV 光刻機，DUV 光刻機的售價較 EUV 光刻機的售價便宜一半以上。

信德集團（00242）公布，與香港中旅（00308）訂立 3 份協議，實施重組建議，冀將信德中旅船務轉型成為全新的運輸平台，結合該公司和香港中旅各自現有的渡輪和客運巴士業務，在大珠三角地區提供跨境運輸服務。

碧桂園（2007）公布，上月歸屬公司的合同銷售金額約 209.2 億元（人民幣，下同），按年減少 49.97%，佳兆業（1638）宣布，上月合約銷售合額約 25.63 億元，按年減少 34.5%。

中手游（00302）發盈喜，預料截至去年底止全年經調整純利增長約 70% 至 85%。中手游解釋，預期盈利上升，主要由於推出多款受歡迎的新遊戲，集團現有遊戲的強勁表現，以及來自於 2018 年收購的兩間營運附屬公司北京文脈互動科技及軟星科技 (北京) 的貢獻。

比亞迪股份（01211）公布，2 月汽車銷量 5501 輛，按年下跌 79.5%；新能源汽車佔 2803 輛，按年減少 80.57%。今年首兩個月，汽車銷量 3.07 萬輛，按年下跌 56.65%。新能源汽車佔 9936 輛，按年減少 76.95%。

4）新股訊息（信報）：內地河南省物管股興業物聯（09916）今天掛牌上市，其暗盤價在週五最多升 45.73%，高見 2.9 元，收市報 2.17 元，較招股價 1.99 元，升 9%。

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