〈觀察〉肺炎疫情燒不停 打亂銀行消金策略部署

武漢肺炎疫情失控，打亂銀行今年業務衝刺計畫，受疫情蔓延、美國重啟降息等因素影響，不僅旅遊航空、餐飲旅宿叫苦連天，也連帶衝擊銀行財管商品、海外市場的部署策略，為今年獲利表現埋下隱憂。

隨著疫情在世界各國火速蔓延，為降低感染風險，旅遊航空業先後面臨砍單、航班縮減，國內飯店、老字號餐飲業接連傳出裁員、熄燈消息，讓原本被銀行視為「高含金量」的航空、百貨信用卡頓時光芒銳減，拖累信用卡業績表現。

從歷史經驗來看，每年年初因農曆春節緣故，在消費與出國旅遊兩股力道趨使下，通常會帶動簽帳金額攀升，但根據金管會資料顯示，今年 1 月信用卡簽帳金額單月簽帳金額 2730 億元，較去年同期減少約 6%，罕見的出現衰退。

市場人士指出，疫情蔓延加上企業裁員歇業消息頻傳，在疫情恐慌心理與撙節支出效應帶動下，勢必削弱民間消費力道，屆時將進而拖累銀行信貸、信用卡等消金業務表現。

過去扮演貢獻手續費收入主力的財富管理業務，也在疫情拖累下導致全球股市震盪拉回，讓基金銷售業務陷入困境，加上金管會嚴管利變型保單宣告利率，使得保單買氣降溫，恐將衝擊銀行手收表現。

至於利息收入部分，美國聯準會因應可能的衰退風險提前出手降息兩碼，進一步壓低市場利率，對於長期仰賴海外獲利挹注的銀行來說，無疑是雪上加霜。

觀察最近兩年銀行獲利結構，過去支撐獲利的淨利息收入、竟手續費收入兩具雙引擎近年成長力道明顯放緩，部分業者更已開始出現微幅衰退，原本市場期待，在美中貿易戰效應下，台商回流可望拉抬內需市場維繫我經濟成長動能，但在肺炎疫情重擊下，國銀今年想繼續挑戰獲利成長，難度勢將倍增。