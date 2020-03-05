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選錯重劃區最悲催！這些事沒想好會賠慘
好房網
※來源：好房網
2020/03/05 11:00
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全台重劃區建案越來越多，未來發展為一項重要指標。(圖:好房網資料照)
Tag
買房
置產
重劃區
張欣民
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