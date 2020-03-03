〈美股盤後〉華爾街逢低買入搶便宜 道瓊回魂漲近 1300 點(圖片：AFP)Tag美股盤後標普那指費半道瓊IMF世界銀行G7OECDGDP蘋果台積電ADR聯準會降息WHO世界衛生組織中國美國<pfacebook commentFONT SIZEICON PRINT相關個股台積電TWS:2330:STOCK中華電TWS:2412:STOCK日月光投控TWS:3711:STOCK蘋果USS:AAPL:STOCK臉書USS:FB:STOCKGoogleUSS:GOOGL:STOCK亞馬遜USS:AMZN:STOCK微軟USS:MSFT:STOCK聯合健康USS:UNH:STOCK沃爾瑪USS:WMT:STOCK旅行家集團USS:TRV:STOCK默克USS:MRK:STOCK波音USS:BA:STOCK3MUSS:MMM:STOCKIBMUSS:IBM:STOCK思科USS:CSCO:STOCKAMDUSS:AMD:STOCK英特爾USS:INTC:STOCK美光USS:MU:STOCKNvidiaUSS:NVDA:STOCK奎爾通訊USS:QCOM:STOCK阿瑪達房地USS:AMAT:STOCK台積電USS:TSM:STOCK日月光USS:ASX:STOCK聯電USS:UMC:STOCK中華電信USS:CHT:STOCK摩根大通USS:JPM:STOCK高盛USS:GS:STOCK美國銀行USS:BAC:STOCK京東USS:JD:STOCK吉利德科學公司USS:GILD:STOCKForty Seven IncUSS:FTSV:STOCK延伸閱讀華爾街投行：別觀望！是時後進場買股票了川普再度施壓聯準會 金融大咖：這招比降息更有用 美股絕地大反攻 股民炸鍋交易軟體癱瘓