1
新聞
粉絲團
首頁
新聞
頭條
人氣
台股
國際股
Ａ股港股
外匯
期貨
台股
台指期
興櫃
未上市
台股下單
股市Talk
台股股市Talk
國際股市Talk
智慧選股
外匯
新聞
路透即時外匯
交叉匯率
新台幣
人民幣
日元
歐元
研報
全球市場
國際股
美股
陸港股
日股
國際期貨
債券
黃金
全球央行
經濟指標
StockQ
基金
我的基金
基金搜尋
基金排行
債券專區
配息專區
研究報告
基金交易平台
AI 理財
趨勢寶
基金比賽
交易
基金交易
鉅亨基金交易平台
帳戶登入
免費開戶
基金申購
最新優惠
投資雷達
AI 理財
趨勢寶
理財
銀行服務
試算工具
理財新聞
固定收益
部落格
名家專區
人氣排行榜
最新文章
基金老司機
影音
頭條
人氣
台股
國際股
A股港股
外匯
期貨
房產
理財
消費
雜誌
鉅亨新視界
專題
區塊鏈
研究報告
房產
台灣房市
統計：台商最愛熱區 桃園青埔、林口人氣旺
鉅亨網記者張瑞傑
2020/02/24 17:27
facebook comment
FONT SIZE
ICON PRINT
根據房仲統計，青埔、林口成為台商最愛置產熱區。（圖/台屋提供）
Tag
房產
林口青埔
林口青埔台商
<
p
facebook comment
FONT SIZE
ICON PRINT
相關新聞
1.
北部家庭群聚再添2例確診 韓國旅遊疫情提升至第三級
18:20
2.
茂矽1月純益年增18倍 每股賺0.12元
18:19
3.
1月批發營業額年減12.6% 零售、餐飲業連11月正成長
18:17
4.
股市資金動能充沛 1月證券劃撥餘額、活存續創新高
18:06
5.
美國食品龍頭卡夫亨氏遭降評 是否殃及信用市場？
17:30
6.
凱羿-KY祭庫藏股 擬買回1900張
17:16
7.
工作天數減少 1月工業生產指數翻黑終止連二紅
17:13
8.
應廣3月下旬上櫃 今年營收目標雙位數成長
17:08