1
新聞
粉絲團
首頁
新聞
頭條
人氣
台股
國際股
Ａ股港股
外匯
期貨
台股
台指期
興櫃
未上市
台股下單
股市Talk
台股股市Talk
國際股市Talk
智慧選股
外匯
新聞
路透即時外匯
交叉匯率
新台幣
人民幣
日元
歐元
研報
全球市場
國際股
美股
陸港股
日股
國際期貨
債券
黃金
全球央行
經濟指標
StockQ
基金
我的基金
基金搜尋
基金排行
債券專區
配息專區
研究報告
基金交易平台
AI 理財
趨勢寶
基金比賽
交易
基金交易
鉅亨基金交易平台
帳戶登入
免費開戶
基金申購
最新優惠
投資雷達
AI 理財
趨勢寶
理財
銀行服務
試算工具
理財新聞
固定收益
部落格
名家專區
人氣排行榜
最新文章
基金老司機
影音
頭條
人氣
台股
國際股
A股港股
外匯
期貨
房產
理財
消費
雜誌
鉅亨新視界
專題
區塊鏈
研究報告
房產
台灣房市
捷運環狀線加持 央北重劃區補漲優勢明顯
鉅亨網記者張瑞傑
2020/02/24 18:07
facebook comment
FONT SIZE
ICON PRINT
捷運環狀線帶動央北重劃區補漲效應。（圖/將捷提供）
Tag
房產
將捷
央北重劃區
<
p
facebook comment
FONT SIZE
ICON PRINT
相關新聞
1.
realme發表首款5G旗艦機X50 Pro 5G ...
18:23
2.
台商回流帶動 北市商辦指數去年Q4雙成長
18:15
3.
馬哈迪突然辭職 馬股「最長牛市」變天進入熊市
17:50
4.
美國食品龍頭卡夫亨氏遭降評 是否殃及信用市場？
17:30
5.
統計：台商最愛熱區 桃園青埔、林口人氣旺
17:27
6.
應廣3月下旬上櫃 今年營收目標雙位數成長
17:08
7.
全聯新人事布局 謝健南升任副董 蔡篤昌接任總經理
16:45
8.
大立光每股股利可望上看80元 將再寫新高
16:45