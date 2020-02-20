1
新聞
粉絲團
首頁
新聞
頭條
人氣
台股
國際股
Ａ股港股
外匯
期貨
台股
台指期
興櫃
未上市
台股下單
股市Talk
台股股市Talk
國際股市Talk
智慧選股
外匯
新聞
路透即時外匯
交叉匯率
新台幣
人民幣
日元
歐元
研報
全球市場
國際股
美股
陸港股
日股
國際期貨
債券
黃金
全球央行
經濟指標
StockQ
基金
我的基金
基金搜尋
基金排行
債券專區
配息專區
研究報告
基金交易平台
AI 理財
趨勢寶
基金比賽
交易
基金交易
鉅亨基金交易平台
帳戶登入
免費開戶
基金申購
最新優惠
投資雷達
AI 理財
趨勢寶
理財
銀行服務
試算工具
理財新聞
固定收益
部落格
名家專區
人氣排行榜
最新文章
基金老司機
影音
頭條
人氣
台股
國際股
A股港股
外匯
期貨
房產
理財
消費
雜誌
鉅亨新視界
專題
區塊鏈
研究報告
房產
台灣房市
小檜溪2020推案400億 房價下半年將破4字頭
鉅亨網記者張瑞傑
2020/02/20 17:58
facebook comment
FONT SIZE
ICON PRINT
定泰於小檜溪首發案「清溪翫」公開，銷售已達3成。（圖/定泰建設提供）
Tag
房產
小檜溪重劃區
清溪翫
<
p
facebook comment
FONT SIZE
ICON PRINT
相關新聞
1.
張綱維條款鬆綁 200萬股即可徵求委託書 今年股東會適用
18:27
2.
無懼疫情蔓延 經理人看好美股淨加碼比重創一年半來新高
18:11
3.
法人續買高息金融股 股利精選30 ETF(0070 ...
17:43
4.
〈TPK法說〉淡季+疫情衝擊 Q1營收估季減3成
17:09
5.
百年公司賣保溫瓶，如何讓消費者都要它？ 膳魔師靠場景 ...
16:41
6.
為了一睹神秘櫻花，我們走入這片森林...... 發現 ...
16:37
7.
又一新興經濟體跟進降息 印尼央行調降1碼因應疫情
16:34
8.
裁員3成投下抗疫震撼彈？微風：只有5％！ 一場疫情、 ...
16:29