1
新聞
粉絲團
首頁
新聞
頭條
人氣
台股
國際股
Ａ股港股
外匯
期貨
台股
台指期
興櫃
未上市
台股下單
股市Talk
台股股市Talk
國際股市Talk
智慧選股
外匯
新聞
路透即時外匯
交叉匯率
新台幣
人民幣
日元
歐元
研報
全球市場
國際股
美股
陸港股
日股
國際期貨
債券
黃金
全球央行
經濟指標
StockQ
基金
我的基金
基金搜尋
基金排行
債券專區
配息專區
研究報告
基金交易平台
AI 理財
趨勢寶
基金比賽
交易
基金交易
鉅亨基金交易平台
帳戶登入
免費開戶
基金申購
最新優惠
投資雷達
AI 理財
趨勢寶
理財
銀行服務
試算工具
理財新聞
固定收益
部落格
名家專區
人氣排行榜
最新文章
基金老司機
影音
頭條
人氣
台股
國際股
A股港股
外匯
期貨
房產
理財
消費
雜誌
鉅亨新視界
專題
區塊鏈
研究報告
房產
台灣房市
大隱首件千萬元內小宅「小藍海」公開 二代張駿接班操刀
鉅亨網記者張瑞傑
2020/02/19 17:50
facebook comment
FONT SIZE
ICON PRINT
大隱開發第二期「小藍海」公開，大隱開發執行長張駿（左二）宣布接班。（圖/大隱提供）
Tag
房產
大隱開發
張駿
<
p
facebook comment
FONT SIZE
ICON PRINT
相關新聞
1.
〈太極拚轉型〉Q4量產碳化矽基板產能 加碼5億元購買長晶設備
17:36
2.
南韓前總統李明博貪污受賄案 二審遭判刑17年 罰金1 ...
17:11
3.
【國泰投顧】短線利空突顯REITs投資價值
15:01
4.
亂世中國下的適者生存擂台 四大條件篩出下一波贏家
14:52
5.
TOYOTA太強 連12年奪日本企業品牌價值冠軍
14:02
6.
美傳將擴大防堵華為 外資憂恐壓抑台積電今年成長
13:10
7.
2020新興經濟體大學排名 台灣36所進榜、台大升至第8
12:07
8.
全聯也可開銀行帳戶 攜國泰世華推四大金融服務走入社區
10:57