大跌之後尋找最佳買點

台股加權指數 1/20 封關收 12118 點，鼠年剛開始即面臨大考驗，武漢肺炎自去年 12 月起爆發疫情，面臨過年期間人口大遷移，防疫難度更是難上加難，自疫情爆發至今，中國累積確診病例已突破 2 萬，死亡病例已超過 2003 年 SARS 人數，而過年期間台股雖然沒有開盤避開大跌，但武漢肺炎疫情衝擊到全球經濟信心，全球股市大震盪，台股新春開盤首日即來震撼教育，重挫將近 700 點，創下史上單日最大跌點，覆巢之下無完卵，很多好股都被誤殺，每一次的非理性大跌，都是財富重分配的大好機會。

MLCC 庫存水位拉緊報 龍頭廠宣布擴產

受武漢肺炎疫情影響，MLCC 供給受大陸多個省份與城市交通運輸管制，且不少企業延後開工，受到疫情影響的大陸廠延後到 2/10 開工，缺工情況愈趨嚴重，致使廠商成品庫存水位偏低， MLCC 交期拉長至 3 個月以上，在供給缺口擴大下，MLCC 龍頭廠 Murata 宣布將針對電容擴產 10%，市場預期 MLCC 報價可望再調漲。



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