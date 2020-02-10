統振7成營收來自台灣 2月營收可望維持2億元以上

統振 (6170-TW) 在江蘇常州的電池封裝廠仍等待當地政府核准復工，不過目前手上訂單來看，在台灣生產出貨歐盟的電池組產品仍維持正常程序，加上其他在台業務鞏固營收，法人估統振 2 月營收也將維持在 2 億元以上水準。

統振 1 月營收 2.83 億元，月減 30.16%，年減 30.28%，由統振營收分布狀況，中國比重約占 3 成，目前江蘇常州廠生產 3C 電子產品封裝電池，在常州廠仍未正式復工影響下，2 月營收也可維持在 2 億元水準之上。

統振去年受惠歐洲電動自行車市場銷售火熱帶動，出貨歐盟的電池組產品強勁成長，去年營收 38.55 億元，年成長 21.96%，創 5 年新高，公司仍看好今年美國市場需求維持高檔，電動自行車電池出貨將可成長逾 2 成。

統振去年 12 月營收突破 4 億元，創 67 個月來新高，由於 11 月歐洲電動自行車訂單遞延，加上 3C 產品用電池客戶提前在 12 月拉貨，兩項因素推升營收走高。

統振去年電動自行車電池營收 7 億元，年成長 20%，其中超過 8 成銷往歐洲，統振觀察到， 2020 年美洲市場電動自行車需求，繼歐洲後也有明顯爬升力道，估統振電動自行車電池今年美洲市場營收將高速攀升，今年統振總體電動自行車電池營收，將成長 2 成以上。

統振總經理何明哲指出，目前集團電池封裝產能以新竹廠為主，目前供應充足，除銷歐美電動自行車電池組，也考慮開發 5G 電信基地台、電動滑板車及儲能系統鋰電池組。