鴻海、和碩復工狀況一覽 郭明錤：鴻海鄭州復工率估40%-60%

週一 (10 日) 中國多地將開始復工，知名蘋果分析師郭明錤週日 (9 日) 晚間發表研報認為，整體 iPhone 產業鏈中，最重要的復工關鍵將是 EMS 組裝廠商，其中即包括鴻海富士康 (2317-TW) 與和碩 (4938-TW)，而二大組裝廠商的復工狀況多不樂觀。

目前鴻海 iPhone 主要生產據點落在中國鄭州、中國深圳、中國太原、印度等地，而郭明錤估計鴻海各據點復工與產能狀況如下：

1. 鄭州：

鄭州為 iPhone 最重要的生產據點，主要負責生產 iPhone 11 系列、iPhone SE2 等，原預計 2 月 10 日復工，目前已推遲至少一週，估計復工率約 40 至 60%。

2. 深圳：

深圳則負責開發 2020 下半年新款 iPhone，開發團隊 (約 30% 人力) 在春節期間並無休工，其餘人力缺口原預計在 2 月 10 日開始補足，目前已推遲至少約一週，估計復工率約 30 至 50%。

3. 太原、印度：

太原、印度已移入生產設備，但目前產能有限。

圖片：AFP

而和碩主要生產據點則落在中國上海、中國崑山，而郭明錤估計和碩各據點復工與產能狀況如下：

1. 上海：

上海主要負責生產 iPhone 11，也是研發 2020 下半年新款 iPhone 之據點，已在 2 月 3 日復工，復工率約 90%，但預估二月發薪後會出現離職潮，預估復工率降至 60 至 70% 以下。

2. 崑山：

崑山主要負責生產 iPhone SE2，原預計 2 月 10 日復工，目前已推遲至少數日，估計復工率約 40 至 60%。