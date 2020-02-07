美股三大指數收紅 大盤挑戰10日線

在企業財報穩健、對疫情恐慌緩解助攻下，美股三大指數 6 日同步走揚，法人預期，台股可望延續昨天漲勢隨國際股市反彈，至於加權指數能否朝成功挑戰季線與 10 日線，須看成交量、元月營收與企業能否如期下週一復工三大要素。

台股昨天隨歐美股市反彈，在權值股王台積電領軍、外資回頭買超帶動下，加權指數終場大漲 176.06 點收在 11749.68 點，接下來將挑戰 10 日線 11751 點、與季線 11770 點。

觀察昨日資金進出動態，連續兩天賣超台股的外資轉賣為買，單日買超金額 52 億元，創下鼠年開紅盤日以來單日最大買超金額，自營商也小幅買超 900 萬元，代表內資的投信與八大官股券商則轉向調節，其中官股券商結束連五買，賣超 16 億元、投信賣超 7 億餘元。

法人認為，台股先前受武漢肺炎疫情影響，農曆年前漲多的電子族群成資金調節對象，隨著疫情題材淡化、以及企業中國廠區如能準時復工，部分電子股可望出現跌深反彈契機；反觀農曆年後受資金追捧的防疫概念股，恐因題材效應淡化而出現漲多拉回賣壓。

整體而言，台股能反彈格局能否延續並挑戰 10 日線，挑戰後續須看企業元月營收獲利，以及位於中國廠區能否在 10 日如期復工而定。